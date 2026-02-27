Cât costă mărțișoarele la Ploiești. În centrul orașului sunt două târguri

Joi, 26 februarie 2026, în centrul Ploieștiului s-au deschis două târguri de mărțișoare. Este vorba de „Sărbătoarea Mărțișorului”, organizat de SGU Ploiești și „Expoziție de Mărțișoare”, târgul meșterilor artizani, organizat de Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”.

„Sărbătoarea Mărțișorului”, un târg cu „de toate”

Târgul SGU se ține anul acesta în zona Târgului de Crăciun, adică în fața sediului Consiliului Județean Ploiești și în zona pietonală a orașului, și va fi acolo până pe data de 8 martie. Față de anii trecuți, arată de 1.000 de ori mai bine.

Corturile „de bâlci” au fost înlocuite de căsuțe elegante, din lemn, unde comercianții vând de toate, de la mărțișoare, până la produse din lavandă și miere.

Prețurile mărțișoarelor pleacă de la 3 lei, cele simple, pirogravate sau clasicele chinezării din metal. De pus în piept sunt majoritatea, iar broșele mai mari, tot din metal, sunt la 25-30 de lei.

Există diverse aranjamente, care pot fi oferite cadou de sărbători, cu prețuri pornind de la 25 de lei, un aranjament mic, din imortele, într-un coșuleț de lemn.

Aparent fără legătură cu sărbătoarea Mărțișorului, există figurine printate 3D, cu personaje din Star Wars sau desene animate. Deși nu simbolizează nimic, sunt cumpărate de unii părinți pentru copii, nu ca mărțișor neapărat, ci ca jucărie. Prețurile lor pleacă de la 15-20 de lei, cele mai mici, dar ajung și la 50 de lei, cele mai mari.

În rest sunt brățările, care au ca preț de pornire 10 lei, sau colierele, care pleacă de la 25 de lei dar pot ajunge și la 70-80 de lei, în funcție de pietrele/materialul din care sunt confecționate.

Pe lângă cele prezentate mai există și alte produse, mai mult sau mai puțin specifice Mărțișorului, care sunt oferite de comercianții din centrul Ploieștiului, Târgul Mărțișorului, organizat de SGU Ploiești.

„Expoziție de Mărțișoare”, târgul meșterilor artizani, mai mic, dar cu suflet

Pentru cei în căutare de mărțișoare mai „altfel”, cu suflet, pe trotuarul din fața Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga”, sunt câteva măsuțe ale meșterilor artizani din Ploiești și Prahova. Ei vor sta aici doar până duminică, 1 martie 2026.

Aici, de la prețuri începând cu 2,5 lei, se găsesc mărțișoare care păstrează spiritul sărbătorii care se apropie. Pe lângă acestea sunt diferite bijuterii hand-made, unicat, lucrate cu migală de meșteri.

Poate unele nu sunt strălucitoare, și nu iau ochii, dar munca depusă pentru realizarea acestora le fac cu atât mai valoroase și, cu siguranță, vor fi mult mai apreciate de cunoscătoare.

Mici broșe croșetate sau lucrate în pâslă și catifea au prețul de 5-10 lei. Cele mai mari ajung și la 10-15 lei.

Ghiocei lucrați manual, cu fetru și lemn, sunt mărțișoare care au, evident, un alt „suflu”. Sunt colorate și vesele și pot fi purtate la geantă sau la ghiozdan, odată cu venirea primăverii. Prețul lor pleacă de la 10-15 lei și tot simpatici, sunt și micuții „dragobeți”, care fac o pereche foarte haioasă.

Pentru adolescente, care nu mai poartă mărțișoare în piept, există varianta de brelocuri tricotate sau de coliere pictate manual. Cu prețuri de la 20-25 de lei, acestea pot fi bucurii de 1 Martie și pentru fetele mai non-conformiste.

Cercei croșetați sau pictați, cu prețuri de aproximativ 20 de lei, pot constitui un cadou pentru iubitoarele de bijuterii. De asemenea, ace de fular, broșe, brățări sau coliere, toate lucrate manual, din lână, fetru sau lemn, sunt perfecte pentru a fi oferite cadou în luna martie.

Pentru cineva care caută un cadou mai deosebit, sunt seturi de bijuterii cu cristale naturale, sau mărgele, lucrate manual. Aici prețurile sunt între 40 și 80 de lei seturile, dar sunt unicate.

Din păcate, pe meșterii artizani de la târgul organizat de centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion” îi găsiți doar până duminică, 1 Martie 2026.

Așa că, oferta de mărțișoare de la Ploiești este, și anul acesta, foarte variată. Cu siguranță aveți de unde alege dacă dați o tură prin centrul Ploieștiului.

