Restricții de acces în zona stadionului Ilie Oană, cu ocazia meciului Petrolul – Csíkszereda

Autor: Corina Matei
stadion Ilie Oana Ploiesti
Stadion Ilie Oană Ploiesti

Duminică, 1 martie 2026, vor fi impuse restricții de circulație în zona Stadionului Ilie Oană, cu ocazia meciului FC Petrolul Ploiești – Csíkszereda Miercurea Ciuc. Restricțiile vor fi valabile în intervalul orar 12:45-18:45.

Acestea vor afecta străzile Stadionului, Alexandru Vlahuță și Mihai Bravu.

„Măsura a fost dispusă pentru desfășurarea meciului oficial din cadrul Ligii 1, între echipele FC Petrolul Ploiești și Csíkszereda Miercurea Ciuc, în condițiile impuse de către Federația Română de Fotbal și Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova «Colonel Alexandru Enescu», partidă care va avea loc în data de 01.03.2026, începând cu ora 15:45”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Modificările de circulație vor cuprinde închideri de străzi, restricții temporare, schimbări de sens. Acestea vor fi actualizate constant în aplicația de navigație Waze.

