Războiul din Iran se extinde. Baza americană din Bahrain, ținta unui atac cu rachete

Corina Matei
La doar câteva ore de la declanșare, războiul din Iran s-a extins deja în Orientul Mijlociu. O bază militară a SUA, din Bahrain, a fost ținta unui atac cu rachete. De asemenea, explozii puternice au fost raportate în mai multe state din regiune.

Sâmbătă, 28 februarie 2026, o bază americană din Bahrain a fost ținta unui atac cu rachete, dar explozii s-au auzit și în Abu Dhabi, Dubai, Qatar și Kuwait, potrivit Reuters și Al Jazeera.

Bahrain-ul a anunțat sâmbătă dimineață că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete. Este neclar care sunt pagubele produse de atac, dacă acestea există.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Regimul de la Teheran a avertizat că bazele militare din regiune vor fi ținte legitime.

În același timp, Ministerul Apărării din Qatar a afirmat că mai multe rachete iraniene au fost interceptate de sistemul de apărare Patriot. Reuters a anunțat de asemenea că mai multe explozii au fost auzite în Doha, capitala statului din Golf, scrie Hotnews.

Nu este clar dacă unele rachete și-au atins țintele sau dacă sunetul exploziilor este cel produs de interceptarea proiectilelor.

