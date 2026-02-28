Un bărbat din Păcureți, prins de polițiști când fura dintr-o casă din Bălțești încălțăminte și alimente

Vineri, 27 februarie 2025, în jurul orei 00.30, polițiștii din cadrul Secțiri de Poliție Rurală Bălțești au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la prezența unei persoane necunoscute în curtea unei locuințe din comuna Bălțești. Sesizarea a fost efectuată de proprietarul imobilului, care a observat un individ încercând să deschidă ușa locuinței.

Ajuns la fața locului, echipajul de poliție a efectuat verificări rapide în curtea imobilului. Pe latura de nord au depistat persoana, care încerca să părăsească proprietatea prin escaladarea gardului.

În urma verificărilor efectuate persoana a fost identificată ca fiind un bărbat de 38 de ani din comuna Păcureți, județul Prahova.

Asupra bărbatului au fost identificate mai multe bunuri, printre care articole de încălțăminte și produse alimentare. Toate au fost recunoscute de persoana vătămată ca fiind proprii și sustrase din anexele locuinței. Bunurile au fost restituite proprietarului.

Autorul a fost condus la sediul Secției de Poliție Rurală Bălțești, unde, în baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. După audierea acestuia, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore.

În continuare, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus aplicarea măsurii preventive a arestului pentru o perioadă de 30 de zile.