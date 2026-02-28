Sinaia, luată cu asalt de turiști: cozi uriașe la gondolă și fără locuri de parcare

Weekend aglomerat pe pârtiile de schi din Sinaia. Sâmbătă, turiștii au format cozi pe mai multe rânduri la instalațiile de transport pe cablu, iar parcările din zona domeniului schiabil s-au ocupat încă din primele ore ale dimineții.

Administratorii domeniului schiabil au transmis că nu mai sunt locuri disponibile în parcări și le-au recomandat turiștilor să folosească mijloace alternative de transport.

„Nu mai sunt locuri în parcare. Vă rugăm să încercați alte variante – autobuz sau taxi”, au anunțat reprezentanții domeniului schiabil.

Ce pârtii sunt deschise

Potrivit administratorilor, toate pârtiile din golul alpin sunt deschise și se prezintă în condiții foarte bune. Printre acestea se numără:

Drumul de Vară

Carp (integral – pârtie neagră)

Târle inferior (pârtie neagră, destinată schiorilor avansați)

De asemenea, pe pârtia Soarelui are loc concursul „Cupa Carpați”, iar un segment este închis temporar pentru desfășurarea competiției, până în jurul orei 11:00.

Sinaia, una dintre cele mai căutate destinații de iarnă

Stațiunea Sinaia rămâne una dintre cele mai populare destinații montane din România în sezonul rece, iar în weekendurile cu vreme favorabilă numărul turiștilor crește semnificativ.

Autoritățile recomandă plecarea din timp și verificarea situației parcărilor înainte de a urca spre domeniul schiabil.