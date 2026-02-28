UPDATE. Site-ul Flightradar24.com a picat sâmbătă

Site-ul Flightradar24.com, cel care monitorizează traficul aerian la nivel mondial, a devenit nefuncțional sâmbătă, 28 februarie 2026, la ora prânzului, ora României.

UPDATE: După aproximativ 40 de minute, a revenit dar are sincope, în funcție de dispozitivul de pe care este accesat.

Știre inițială

În contextul în care spațiul aerian al Orientului Mijlociu a fost evitat, în condițiile în care mai multe rute au fost deviate, site-ul a fost foarte accesat. În contextul declanșării conflictului armat dintre Israel și Iran, rutele aeriene au fost monitorizate cu ajutorul site-ului amintit sau aplicației.

Ambele au devenit nefuncționale și se așteaptă remedierea acestora.

„We’ll be back shortly Our engineers are working hard to make the service available as soon as possible”, este mesajul afișat.

Revenim cu detalii.