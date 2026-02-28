- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

UPDATE. Site-ul Flightradar24.com a picat sâmbătă

Corina Matei
Autor: Corina Matei
flightradar

Site-ul Flightradar24.com, cel care monitorizează traficul aerian la nivel mondial, a devenit nefuncțional sâmbătă, 28 februarie 2026, la ora prânzului, ora României.

- Publicitate -

UPDATE: După aproximativ 40 de minute, a revenit dar are sincope, în funcție de dispozitivul de pe care este accesat.

Știre inițială

- Publicitate -

În contextul în care spațiul aerian al Orientului Mijlociu a fost evitat, în condițiile în care mai multe rute au fost deviate, site-ul a fost foarte accesat. În contextul declanșării conflictului armat dintre Israel și Iran, rutele aeriene au fost monitorizate cu ajutorul site-ului amintit sau aplicației.

Ambele au devenit nefuncționale și se așteaptă remedierea acestora.

„We’ll be back shortly

Our engineers are working hard to make the service available as soon as possible”, este mesajul afișat.

Revenim cu detalii.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă mărțișoarele la Ploiești. În centrul orașului sunt două târguri

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 26 februarie 2026, în centrul Ploieștiului s-au deschis...

Cine este omul care a strâns „cotizațiile” de la petrecerea șefului PNL Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, este șeful...

Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Corina Matei Corina Matei -
Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -