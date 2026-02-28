Israelul bombardează Iranul. Explozii în centrul Teheranului sâmbătă dimineață

Sâmbătă, 28 februarie 2026, mai multe explozii au fost raportate în centrul Teheranului. Din primele informații Israelul bombardează capitala Iranului. Încă nu s-a stabilit dacă SUA au vreo implicare.

Imaginile cu exploziile au fost publicate de televiziunea Al Jazeera. Armata israeliană a confirmat că a lansat atacuri “preventive” asupra Iranului.

Printre ținte se numără, potrivit primelor informații, cartierul unde sunt reședința Ayatolahului Khamenei și palatul prezidențial, dar și aeroportul.

Mai multe rachete par a fi lovit zona universității, potrivit agenției de știri iraniene oficiale.

Armata israeliană (IDF) a transmis și o notificare pentru teritoriul Israelului, cerându-le cetățenilor “să rămână în apropierea zonelor protejate”, ceea ce înseamnă că se așteaptă la o ripostă.

Alertele de atac aerian sună și în Israel, armata avertizând populația, preventiv, să meargă în adăposturi. Israelul a anunțat închiderea spațiului aerian pentru aeronave civile. De asemenea, armata israeliană a anunțat sâmbătă o „interdicție a activităților educaționale, a adunărilor publice”.

Surse: Biziday, Hotnews