- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

Israelul bombardează Iranul. Explozii în centrul Teheranului sâmbătă dimineață

Corina Matei
Autor: Corina Matei
explozii teheran
Foto: X.com

Sâmbătă, 28 februarie 2026, mai multe explozii au fost raportate în centrul Teheranului. Din primele informații Israelul bombardează capitala Iranului. Încă nu s-a stabilit dacă SUA au vreo implicare.

- Publicitate -

Imaginile cu exploziile au fost publicate de televiziunea Al Jazeera. Armata israeliană a confirmat că a lansat atacuri “preventive” asupra Iranului.

Printre ținte se numără, potrivit primelor informații, cartierul unde sunt reședința Ayatolahului Khamenei și palatul prezidențial, dar și aeroportul.

- Publicitate -

Mai multe rachete par a fi lovit zona universității, potrivit agenției de știri iraniene oficiale.

Armata israeliană (IDF) a transmis și o notificare pentru teritoriul Israelului, cerându-le cetățenilor “să rămână în apropierea zonelor protejate”, ceea ce înseamnă că se așteaptă la o ripostă.

Alertele de atac aerian sună și în Israel, armata avertizând populația, preventiv, să meargă în adăposturi. Israelul a anunțat închiderea spațiului aerian pentru aeronave civile. De asemenea, armata israeliană a anunțat sâmbătă o „interdicție a activităților educaționale, a adunărilor publice”.

- Publicitate -

Surse: Biziday, Hotnews

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă mărțișoarele la Ploiești. În centrul orașului sunt două târguri

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 26 februarie 2026, în centrul Ploieștiului s-au deschis...

Cine este omul care a strâns „cotizațiile” de la petrecerea șefului PNL Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, este șeful...

Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Corina Matei Corina Matei -
Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -