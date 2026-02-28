- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEconomic

Gazele se scumpesc de la 1 aprilie. PPC Energie și-a notificat clienții

Corina Matei
Autor: Corina Matei
gaze

Gazele pentru populație se scumpesc de la 1 aprilie 2026. PPC Energie, al treilea furnizor de gaze din țară, aplică o creștere de 26%, de la 1 aprilie, potrivit Profit.ro.

- Publicitate -

PPC Energie, furnizorul de gaze naturale cu a treia cotă de piață la nivel de țară și-a notificat clienții din București cu care are contracte în vigoare că, de la 1 aprilie – dacă nu va fi modificată legislația în vigoare, care prevede eliminarea plafonului de 0,31 lei/kWh începând cu data respectivă – noul preț final va fi cu aproape 26% mai mare decât plafonul, respectiv de 0,39 lei/kWh.

Noul preț, de 0,39 lei/kWh, ar urma să fie valabil până la 17 iunie 2026, potrivit informării văzute de Profit.ro, care a fost adresată de cei de la PPC Energie, din grupul grec omonim.

- Publicitate -

„În măsura în care, în perioada următoare, vor fi aprobate noi reglementari privind prețul final facturat clienților finali casnici din piața de gaze naturale, furnizorul va aplica noile prevederi”, se mai menționează în informarea PPC Energie.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă mărțișoarele la Ploiești. În centrul orașului sunt două târguri

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 26 februarie 2026, în centrul Ploieștiului s-au deschis...

Cine este omul care a strâns „cotizațiile” de la petrecerea șefului PNL Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, este șeful...

Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Corina Matei Corina Matei -
Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -