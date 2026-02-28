Gazele se scumpesc de la 1 aprilie. PPC Energie și-a notificat clienții

Gazele pentru populație se scumpesc de la 1 aprilie 2026. PPC Energie, al treilea furnizor de gaze din țară, aplică o creștere de 26%, de la 1 aprilie, potrivit Profit.ro.

PPC Energie, furnizorul de gaze naturale cu a treia cotă de piață la nivel de țară și-a notificat clienții din București cu care are contracte în vigoare că, de la 1 aprilie – dacă nu va fi modificată legislația în vigoare, care prevede eliminarea plafonului de 0,31 lei/kWh începând cu data respectivă – noul preț final va fi cu aproape 26% mai mare decât plafonul, respectiv de 0,39 lei/kWh.

Noul preț, de 0,39 lei/kWh, ar urma să fie valabil până la 17 iunie 2026, potrivit informării văzute de Profit.ro, care a fost adresată de cei de la PPC Energie, din grupul grec omonim.

„În măsura în care, în perioada următoare, vor fi aprobate noi reglementari privind prețul final facturat clienților finali casnici din piața de gaze naturale, furnizorul va aplica noile prevederi”, se mai menționează în informarea PPC Energie.