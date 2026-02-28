Contrabandă cu țigări la Ploiești. Cinci persoane audiate

Sâmbătă, 28 februarie 2026, polițiștii din IPJ Prahova, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Ploiești.

Se efectuează cercetări într-un dosar de contrabandă cu țigări, fapte presupus a fi fost comise în perioada aprilie 2025 – februarie 2026.

„Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că persoanele vizate ar fi deținut, transportat și comercializat produse din tutun provenite din activități de contrabandă, în afara cadrului legal”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

La sediul unității de poliție au fost conduse pentru audieri cinci persoane. În funcție de rezultatul activităților desfășurate și de probatoriul administrat în cauză, vor fi dispuse măsurile care se impun.

„Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au mai precizat reprezentanții IPJ.