Trei asocieri licitează pentru cel mai mare proiect de termoficare din Ploiești. Investiții de 41 de milioane de euro

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că trei asocieri de firme s-au înscris la licitația pentru „cel mai mare proiect de investiții din istoria post-1989” a municipiului – reabilitarea rețelelor de termoficare.

Licitația vizează reabilitarea a 24 de kilometri de rețea primară de termoficare, unul dintre cele mai mari proiecte derulate de Termo Ploiești, companie înființată de Consiliul Local.

Proiectul reprezintă 49% din suma totală atrasă din finanțare europeană de către Primăria Ploiești. (Detalii AICI).

„La licitația pentru reabilitarea a 24 km de rețea primară de termoficare au depus oferte trei asocieri:

Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU (lider) – ENERGOMONTAJ – IPCT INSTALAȚII

Asocierea AVI PROD GRUP – HABAU – AVRIL

Asocierea ELSACO Electronic – SICOR

Este un semnal bun. Există un interes real pentru un proiect de peste 41 de milioane de euro, care va schimba în bine sistemul de termoficare al orașului. Există încredere că licitațiile sunt corecte și că nimeni nu este avantajat pe criterii politice”, a precizat Polițeanu.

După încheierea licitației, urmează etapa de evaluare tehnică și, ulterior, cea de evaluare financiară.

„Modernizarea sistemului de termoficare nu este opțională. Este esențială pentru reducerea costului gigacaloriei și pentru asigurarea unui sistem stabil pe termen lung”, a mai declarat edilul Ploieștiului.