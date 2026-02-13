Se schimbă Ploieștiul? 115 milioane de euro pentru căldură, autobuze electrice și parcuri moderne

Primăria Ploiești are în derulare și în evaluare proiecte finanțate din fonduri europene în valoare totală de 586.193.216,40 lei, echivalentul a aproximativ 115,4 milioane de euro. Investițiile vizează modernizarea sistemului de termoficare, transportul public și regenerarea mai multor zone verzi din oraș.

Potrivit datelor prezentate de Primăria Ploiești, cele mai mari sume atrase vizează infrastructura de termoficare și proiectele de mediu. O componentă importantă este cea legată de proiectele privind regenerarea zonelor verzi ale orașului.

Modernizarea sistemului de termoficare din Ploiești

Proiectul cu valoarea cea mai mare din fonduri esuropene este destinată reabilitării rețelei termice aferente SACET Ploiești – Etapa I. Suma totală care se dorește a fi atrasă este de 286.001.739,68 lei (aproximativ 56,17 milioane de euro).

Proiectul se află în procedură de achiziție pentru servicii de proiectare și execuție și reprezintă aproape 49% din totalul fondurilor europene atrase de Ploiești.

Tot în zona energetică este proiectul privind Fabrica de energie verde, în valoare de 29.267.639,56 lei, documentația fiind în curs de redepunere pentru obținerea avizului tehnic de racordare pentru înlesnirea branșării în termen util.

Alte două proiecte vizează eficientizarea energetică a blocurilor:

Lotul 3 – 15.456.083,70 lei

Lotul 4 – 16.533.801 lei

Pentru aceste investiții se lucrează la caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de execuție. (Detalii AICI).

Investiții de peste 122 milioane lei în mediu și spații verzi

În domeniul protecției mediului, valoarea cumulată a proiectelor ajunge la 122.942.177,84 lei (circa 24,18 milioane de euro). Investițiile includ:

centru integrat de colectare separată – 32,66 milioane lei

insule ecologice digitalizate – 16,39 milioane lei

amenajarea zonei pârâului Dâmbu – 33,67 milioane lei

revitalizarea Parcului Memorial „Constantin Stere” din Bucov – 30,80 milioane lei

regenerarea urbană a lizierei din Bariera București (zona UPG) – 9,4 milioane lei

Proiectele care vizează amenajarea pârâului Dâmbu, revitalizarea parcului Constantin Stere și regenerarea lizierei din Bariera București se află în evaluare.

La aceste proiecte se adaugă cel de regenerare urbană din cartierul Pictor Rosenthal, în valoare de 20.588.198,97 lei. În acest caz, constructorul a depus notificarea de finalizare a lucrărilor, urmând să aibă loc recepția investiției.

Transport public în Ploiești

Pentru modernizarea transportului public, Primăria Ploiești urmărește atragerea a 62.926.775,65 lei (aproximativ 12,35 milioane de euro) din fonduri europene.

Proiectul a vizat achiziționarea de autobuze electrice și realizării infrastructurii de încărcare la depou.

Alte două proiecte vizează domeniul digitalizării. Unul dintre proiecte – accesibilizare prin digitalizare – este în cuantum de 29.628.297,22 lei și se află în fază de evaluare.

Cel de-al doilea proiect de acest tip – Timpul tău e prețios! Nu-l pierde la ghișee și cozi! Digitalizarea este soluția! – are o valoare de 39.477.791,31 lei și se află tot în fază de evaluare.

Reamintim faptul că suma totală a proiectelor cu finanțare europeană de la Ploiești, care includ și infrastructura rutieră, școlară, precum și din domeniul medical, se cifrează la 250 de milioane de euro. (Detalii AICI).