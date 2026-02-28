Reacția MAE în urma declanșării conflictului armat dintre Israel și Iran: „EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat sâmbătă, 28 februarie 2026, în contextul declanșării conflictului armat între Israel și Iran. Prin intermediul unei postări pe Faceebok, ministerul a transmis că monitorizează situația din Orientul Mijlociu. De asemenea, a emis o alertă de călătorie în Israel, recomandând evitarea deplasărilor pentru orice motiv.

„În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Personalul diplomatic și consular al României din Tel Aviv, Haifa, Ramallah și Teheran este în siguranță și își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români.

Având în vedere deteriorarea situației de securitate, Ministerul Afacerilor Externe a decis, începând de ieri, retragerea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie ai acestuia.

MAE reiterează recomandarea fermă adresată cetățenilor români de a evita orice călătorie în Statul Israel (nivel de alertă 8 din 9 – EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE) – https://www.mae.ro/travel-alerts/2938

Cetățenii români aflați deja în Israel sunt rugați:

să respecte instrucțiunile autorităților locale;

să se adăpostească în spațiile special amenajate în cazul declanșării alarmelor;

să evite deplasările în apropierea zonelor de frontieră;

să evite zonele aglomerate și demonstrațiile publice.

În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale.

Cetățenii români aflați în Israel sunt rugați să contacteze Ambasada României la Tel Aviv sau Consulatul General al României la Haifa, să își anunțe prezența și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în situații de urgență.

De asemenea, MAE recomandă descărcarea aplicației „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Ambasada României la Tel Aviv

Consulatul General al României la Haifa

Ambasada României la Teheran