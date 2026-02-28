Companiile aeriene suspendă zborurile către Orientul Mijlociu. Wizz Air nu mai zboară spre Israel

Sâmbătă, 28 februarie 2026, mai multe zboruri spre Orientul Mijlociu sunt afectate. Un avion care zbura spre Abu Dhabi s-a întors pe Otopeni.

- Publicitate -

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat că suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până pe 7 martie, transmite Reuters.

„Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluțiile și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță a aviației, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante”, a precizat compania într-un comunicat.

- Publicitate -

Lufthansa a suspendat zborurile din și către Dubai, Tel Aviv, Beirut și Muscat pentru acest weekend. Mai mult, KLM a anulat zborurile dintre Amsterdam și Tel Aviv. Oman Air a suspendat zborurile către Iran și Israel iar Kuweit a suspendat zborurile către Iran.