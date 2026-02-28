- Publicitate -
Companiile aeriene suspendă zborurile către Orientul Mijlociu. Wizz Air nu mai zboară spre Israel

Autor: Corina Matei
Sâmbătă, 28 februarie 2026, mai multe zboruri spre Orientul Mijlociu sunt afectate. Un avion care zbura spre Abu Dhabi s-a întors pe Otopeni.

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat că suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până pe 7 martie, transmite Reuters.

„Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluțiile și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță a aviației, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante”, a precizat compania într-un comunicat.

Lufthansa a suspendat zborurile din și către Dubai, Tel Aviv, Beirut și Muscat pentru acest weekend. Mai mult, KLM a anulat zborurile dintre Amsterdam și Tel Aviv. Oman Air a suspendat zborurile către Iran și Israel iar Kuweit a suspendat zborurile către Iran.

