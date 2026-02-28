Controale drastice ale poliției, azi-noapte, la Ploiești

În noaptea de 27 februarie 2026, la Ploiești, polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Ploiești, împreună cu polițiști ai Serviciului Rutier și specialiști din cadrul Registrului Auto Român Prahova, au desfășurat o acțiune amplă pe raza municipiului. Aceasta a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră.

Potrivit IPJ Prahova, acțiunea a vizat, cu prioritate, depistarea autovehiculelor care prezintă defecțiuni tehnice sau modificări neomologate, în special cele care generează zgomot excesiv ca urmare a intervențiilor asupra sistemului de evacuare. În același timp, polițiștii au acționat pentru identificarea și scoaterea din trafic a conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, astfel de comportamente reprezentând un risc major pentru siguranța circulației.

Rezultatele controlului

În cadrul acțiunii desfășurate au fost controlate peste 150 de autovehicule și legitimate aproximativ 100 de persoane. Totodată, polițiștii au efectuat peste 70 de testări cu aparatul etilotest și aproximativ 10 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate aproximativ 50 de sancțiuni contravenționale, dintre care 10 pentru depășirea regimului legal de viteză.

În ceea ce privește deficiențele tehnice și celelalte abateri constatate, polițiștii au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale pentru utilizarea unor anvelope uzate sau cu alte dimensiuni decât cele prevăzute, pentru defecțiuni la sistemul de iluminare și pentru alte deficiențe tehnice. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni pentru modificări neomologate ale sistemului de evacuare, pentru aplicarea de folii neomologate, precum și pentru efectuarea inspecției tehnice periodice cu termenul expirat.

Ca măsură complementară, au fost reținute șapte certificate de înmatriculare, în situațiile în care au fost constatate deficiențe tehnice ce puteau pune în pericol siguranța participanților la trafic.

„Inspectoratul de Poliție Județean Prahova va continua organizarea unor astfel de acțiuni, urmărind atât sancționarea fermă a abaterilor, cât și responsabilizarea conducătorilor auto, în vederea reducerii riscurilor rutiere și a protejării vieții și integrității tuturor participanților la trafic”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.