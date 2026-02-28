- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

VIDEO: Navetiști „înghesuiți ca sardinele” într-un microbuz din Prahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica
navetisti

Deși practică tarife mai mari decât cele cu care au câștigat inițial licitația organizată în 2024 de Consiliul Județean Prahova, anumiți transportatori sunt acuzați de navetiști că nu respectă programul și nici condițiile pentru o călătorie decentă.

- Publicitate -

Un cititor ne-a trimis imagini surprinse săptămâna trecută într-un microbuz de pe ruta Ciorani–Ploiești, în care navetiști, printre care și mulți elevi, sunt transportați înghesuiți precum sardinele.

Potrivit Codului Rutier, în microbuze nu pot fi transportați mai mulți pasageri decât numărul de locuri. Ruta respectivă este operată de C&I Internațional.

- Publicitate -

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Consiliului Județean Prahova au transmis că vor verifica aspectele sesizate.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă mărțișoarele la Ploiești. În centrul orașului sunt două târguri

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 26 februarie 2026, în centrul Ploieștiului s-au deschis...

Cine este omul care a strâns „cotizațiile” de la petrecerea șefului PNL Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, este șeful...

Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Corina Matei Corina Matei -
Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -