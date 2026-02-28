VIDEO: Navetiști „înghesuiți ca sardinele” într-un microbuz din Prahova

Deși practică tarife mai mari decât cele cu care au câștigat inițial licitația organizată în 2024 de Consiliul Județean Prahova, anumiți transportatori sunt acuzați de navetiști că nu respectă programul și nici condițiile pentru o călătorie decentă.

Un cititor ne-a trimis imagini surprinse săptămâna trecută într-un microbuz de pe ruta Ciorani–Ploiești, în care navetiști, printre care și mulți elevi, sunt transportați înghesuiți precum sardinele.

Potrivit Codului Rutier, în microbuze nu pot fi transportați mai mulți pasageri decât numărul de locuri. Ruta respectivă este operată de C&I Internațional.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Consiliului Județean Prahova au transmis că vor verifica aspectele sesizate.