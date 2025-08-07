Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate unități medicale din Ploiești, oferă pacienților o experiență care nu are nimic în comun cu ideea de îngrijire medicală modernă. De ani buni, clădirea dă semne clare de degradare. În plus, lipsa investițiilor este vizibilă din primul moment în care intri pe ușă.

Vezi la finalul textului, GALERIA FOTO cu imaginile din Policlinica Cina, în anul 2025.

Încă de la intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de un tablou deprimant: podeaua este surpată în mai multe zone, iar murdăria de pe jos este vizibilă cu ochiul liber. Geamurile vechi, neînlocuite de decenii, abia mai lasă lumina să pătrundă în interior.

Șocant este faptul că, în holul principal, chiar în drumul pacienților, sunt depozitate două geamuri vechi, probabil demontate recent, însoțite de câteva materiale de construcție.

La orele prânzului, holurile erau pline. Pacienții, mulți dintre ei vârstnici, așteptau resemnați, în condiții greu de imaginat pentru o instituție medicală: scaune rupte puse în șir, podele denivelate, miros neplăcut și pereți murdari.

Atmosfera era apăsătoare, lipsită de orice urmă de grijă față de cei care vin aici pentru tratament.

Etajul 1, în apropierea secției de psihiatrie, pare complet abandonat. Pereții sunt pătati și plini de urme. Vopseaua albă, odată prezentă, este acum doar o amintire.

În ceea ce privește băile dedicate pacienților, condițiile sunt de-a dreptul inacceptabile: un neon care abia mai pâlpâie, faianța îmbâcsită de murdărie. Ușile, și ele, murdare și deteriorate și mirosul insuportabil, întăresc ideea de neglijență din partea autorităților.

„Venim cu o problemă și plecăm cu alte trei, dar astea sunt condițiile, ce putem să facem? La privat costă mult și nu toți ne permitem”, ne-a declarat o pacientă care aștepta la secția de dermatologie. O voce calmă, dar încărcată de resemnare, ceea ce reflectă realitatea dureroasă a unui sistem de sănătate uitat de autorități.

Este revoltător ca, în anul 2025, într-un oraș precum Ploieștiul, o policlinică să arate ca o clădire părăsită. Oamenii vin aici cu speranța unui tratament, dar pleacă mai degrabă cu impresia că au trecut printr-o zonă de război.

