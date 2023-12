Oamenii care pun Prahova în mișcare. Un an de „Antreprenori de Succes”

Curând s-a împlinit un an de când am demarat Campania „Antreprenori de Succes”, campanie în care am încercat să stăm de vorbă cu diverși oameni de afaceri, din Prahova îndeosebi, pentru a-i promova și a le promova afacerile arătând astfel că județul Prahova nu duce lipsă de antreprenori, de oameni cu viziune și talent în afaceri.

Dacă fiecare om de afaceri cu care am discutat și-a spus povestea, unii mai lungă, alții mai scurtă, a afacerii pe care o dețin, aproape toți au avut de obiectat cu privire la implicațiile politicului și problemele cu care se confruntă mediul de afaceri din România.

Hățișurile birocratice, slaba infrastructură și mentalitățile învechite ale oamenilor politici și ale funcționarilor publici din administrația locală sunt piedici, uneori de netrecut, în calea antreprenorilor care își doresc să dezvolte afaceri în România.

Spre deosebire de țări ca Austria, Cehia sau Polonia, unde antreprenorilor li se oferă facilități doar ca să investească într-o zonă, la noi nu numai că nu li se oferă vreo facilitate, dar li se și solicită suplimentar „atenții” pentru a li se elibera diverse aprobări și autorizații, deși, evident, toată zona ar avea de câștigat dacă s-ar investi într-o afacere acolo.

Această situație, din păcate, ne-a fost adusă la cunoștință, într-o formă sau alta, de aproape fiecare antreprenor cu care am discutat de la demararea Campaniei „Antreprenori de Succes”. Am ales să o aducem pe tapet acum, când campania a împlinit un an, timp în care în zadar am încercat să găsim un antreprenor prahovean, mic sau mare, care să fie măcar mulțumit de relația cu autoritățile.

Privind la țări vecine cu a noastră, nu putem să nu observăm cum state ca Polonia, Cehia sau Ungaria au parte de o înflorire accelerată a mediului de business, în timp ce România este, în continuare, blocată în timp și spațiu, cum se spune.

Birocrația greoaie, mentalitatea învechită a funcționarilor publici, corupția (mai declarată sau mai puțin declarată), lipsa de predictibilitate a legislației fiscale, veșnica frază a micului funcționar de instituție publică: „Dar mie ce-mi iese?”, sunt piedici constante în calea dezvoltării unui mediu de afaceri sănătos în țara noastră.

Majoritatea antreprenorilor cu care am stat de vorbă în ultimul an, pentru a-și păstra șansele de dezvoltare a afacerii, au refuzat să comenteze public anumite situații sau să dezvăluie planuri de viitor concrete. De ce? „Să vedem noi întâi aprobările și apoi stăm de vorbă. Nu de alta, dar cine știe ce regulă nouă mai scot ăștia peste noapte și ne trezim că nu ne mai încadrăm și trebuie să luăm documentația de la capăt”, spunea un antreprenor când l-am întrebat de proiectele pe care le are în dezvoltare.

O altă chestiune care împovărează mediul de afaceri este legată de taxele către bugetul de stat care, pe mulți îi face să renunțe în primul an de la înființarea firmei. „Am deschis firma și, în primele trei luni de zile, am primit mai multe controale din partea statului decât mi-au trecut clienți pragul. Și m-am trezit cu: amendă pentru lipirea necorespunzătoare a semnului de 220V lângă priză, amendă pentru lipsa extinctorului într-una din camere, amendă pentru neafișarea „la vedere” a planului de evacuare, deși îmi desfășuram activitatea într-o amărâtă de garsonieră…”, povestește un alt antreprenor despre începuturile dificile ale afacerii sale.

Aceștia sunt oameni care nu au dorit să se identifice, dar, pe lângă ei, au fost alții care și-au asumat pe deplin nemulțumirile și comentariile cu privire la relația politicului cu mediul de afaceri.

Antreprenorii care au dat interviuri în cadrul campaniei, și-au asumat public punctul de vedere

Spre exemplu, unul din antreprenorii care au povestit răspicat în cardrul interviului despre cum funcționează politicul la noi, a fost Cornel Dinicu de la Ferma Dacilor. Acesta s-a plâns clar de reacțiile lente ale autorităților. Ca și altor antreprenori, birocrația i-a cam pus „bețe-n roate”. Pentru a exemplifica, ne-a dezvăluit faptul că PUZ-ul la clădirea în care acum se află restaurantul de la Ferma Dacilor a durat patru ani. „Ok, politicul nu ne ajută, dar măcar să nu ne mai încurce…”, a spus antreprenorul.

Un alt antreprenor de succes este Cosmin Olteanu, cel care deține business-ul Oltina, business aflat în top 3 morărit și panificație la nivel național.

Acesta, din perspectiva fermierului-antreprenor este extrem de nemulțumit de sistemele anti-grindină obligatorii. El, ca dealtfel mulți alți agricultori din Prahova, este de părere că acest sistem este mai degrabă unul „anti-fermier, anti-agricultură”. „Cei care au sistemul sunt prea puternici ca să le spună un prefect sau un ministru că (aceste rachete – n.r.) nu sunt bune. Sunt mult mai puternici decât toți. (…) Sistemul se numește sistem anti-grindină și de creștere a precipitațiilor, în realitate ne lasă fără nimic”, spunea omul de afaceri la sfârșitul anului 2022.

Își dorește o întâlnire între toți fermierii din Prahova și oficialități, plus reprezentanții anti-grindină. Și să fie ascultați și fermierii ce au de spus pentru că, spune omul de afaceri, fermierii prahoveni nu își doresc acest sistem anti-grindină. Și Cosmin Olteanu dorește să facă public acest lucru: fermerii nu doresc sistemul anti-grindină.

În continuare Dragoș Irimescu, cel care a pus bazele Wetterbest și care este un adevărat profesor în afaceri, este de părere că oamenii politici ar trebui să înceteze imixtiunea în antreprenoriat și, totodată, ar trebui să înceapă să lucreze alături de antreprenori pentru a ridica economic România.

„Eu aș fi foarte bucuros dacă politicienii și-ar da mâna și, împreună cu noi (antreprenorii – n.r.), am face să mișcăm cât mai multe, să ieșim din înțepeneală, am copia Polonia, Ungaria (…) să facem împreună multe lucruri frumoase. Din punctul nostru de vedere, un politician trebuie să caute să devină cât mai specialist în politică, cât mai bun politician. Nu trebuie să știe altceva decât că orice decizie vrea să ia, orice vrea să voteze, trebuie să aibă la bază studiile specialiștilor”, spunea Dragoș Irimescu la sfârșitul anului 2022.

Anda Mănescu, antreprenoarea care promovează ia de Breaza, spunea că, atunci când a fost dezbătută problema înregistrării iei ca marcă de țară, în delegația care a plecat în Maroc pentru a susține această creație românească, tocmai ea, cea care știe ce înseamnă să coși o ie, „nu a avut loc” în cadrul delegației. De ce? „Ministerul nu a aprobat, nu a avut fonduri să pot pleca și eu și să susțin proiectul, așa că vor merge oficialii din minister. (…) Trebuia acolo un om care să știe să prezinte, care să știe ce a lucrat”, a concluzionat, la vremea respectivă, Anda Mănescu.

Și Alexandru Badea de la Coral Impex a avut experiența lui cu oamenii numiți politic. Controalele la care societatea sa a fost supusă i-au diminuat considerabil profitul iar, într-un final, totuși antreprenorul se declară mulțumit pentru faptul că s-a demonstrat corectitudinea activităților firmei pe care o administrează.

„Antreprenorii români au nevoie de o șansă suplimentară și de un suport efectiv din partea decizionalilor noștri. Până la urmă, consolidarea unei economii naționale are loc dacă și mediul economic autohton este unul performant, unul care să poată face față marilor provocări din perspectivă economică”, spune Mircea Androne de la Metatools, un brand prahovean de renume.

Mai ales în domeniul de activitate a Metatools, uneltele și utilajele pentru construcții, se sesizează în ultima perioadă o efervescență din partea companiilor europene, și mai ales a celor din Polonia, despre care Mircea Androne spune că „au un know-how și o forță, chiar și de grup, care, în multe cazuri este imbatabilă”.

Așa cum se poate observa cu ușurință, antreprenorii din Prahova știu foarte bine care sunt nevoile mediului de afaceri. În primul rând trebuie eliminată birocrația excesivă și, foarte important, este nevoie de constanță legislativă astfel încât să existe o predictibilitate în ceea ce privește evoluția unui business din punct de vedere al taxelor care trebuie plătite către stat.

Avem oameni de afaceri mulți în Prahova, oameni care dezvoltă afaceri de succes. Datorită lor zona este productivă, și, se dezvoltă în continuare an de an. Tocmai din acest motiv vom continua să le scriem poveștile pentru ca acestea să inspire și alte potențiale afaceri în județ.