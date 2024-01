Povestea din spatele afacerii ”Gust Oriental”, magazinul care condimentează natural și sănătos mâncarea ploieștenilor de zece ani

Gust Oriental este un magazin din Ploiești de care poate nu mulți ploieșteni au auzit dar, cei care au apucat să îi treacă pragul o dată, cu siguranță devin clienți fideli.

Acest articol a fost publicat în premieră pe 7 septembrie 2023

Mâncarea, că vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem că este o componentă esențială a traiului nostru de zi cu zi. Ba mai mult decât atât, în condițiile în care produsele din supermarketuri abundă de aditivi „acceptați”, preocuparea cu privire la ceea ce punem pe masă și mai ales cum pregătim ceea ce punem pe masă, este esențială pentru a evita problemele de sănătate.

Condimentele pentru mâncare sunt, din cele mai vechi timpuri, folosite pentru a da savoare mâncărurilor. Condimentele arăbești, condimentele asiatice, condimentele mediteraneene au reprezentat întotdeauna ingredientele de bază pentru gustul mâncărurilor.

Din păcate, produsele existente pe piață, cele ambalate care pot fi procurate de pe rafturile supermarketurilor, rareori sunt cele care trebuie, cele care conțin cel mai mult din produsul din denumire. Și atunci ce e de făcut?

Pe acest considerent a luat naștere, în Ploiești, magazinul de condimente Gust Oriental, o afacere care anul acesta a împlinit 10 ani de când vinde pe piața din Ploiești condimente de cea mai bună calitate.

Ca fapt divers, Gust Oriental este singurul magazin de profil din Ploiești și este prezent în trei locații în oraș: un magazin în zona Catedralei, unul în Piața Cocoș și unul pe pietonală.

„Mi-a plăcut atât de mult ideea încât nu am rezistat să nu o pun în practică”

Cum a început totul? În 2013, Nicoleta Tiță, o ploieșteancă cu visuri mari, s-a gândit ce-ar fi să aducă și la Ploiești condimente vrac, adevărate și astfel să educe și gustul ploieștenilor în materie de arome orientale. „A fost distractiv pentru că ideea mi-a venit după ce am văzut la televizor că a fost închis de ANPC un astfel de magazin în Constanța, undeva…”, povestește amuzată antreprenoarea.

„Nu am stat prea mult pe gânduri și ne-am luat toate autorizațiile, tot ce aveam nevoie și am deschis magazinul, cel din piață de la Cocoș. Acela a fost primul. La început aveam doar câteva produse. În timp însă, la solicitarea clienților, am început să aducem tot mai multe. Veneau după turmeric și ne întrebau și de șofran, de exemplu. Ne interesam și aduceam, astfel încât data viitoare când venea clientul găsea și șofran”, povestește antreprenoarea gusturilor orientale din Ploiești.

Treptat, afacerea a crescut și au deschis încă două magazine în Ploiești, unul pe strada Văleni, în apropierea Catedralei și unul pe strada Strada Mihail Kogălniceanu 1, pietonala din oraș. În plus, mai există și magazinul online, gustoriental.ro, pentru cei care nu pot ajunge în Ploiești, la unul dintre magazinele amintite.

Una este să ai o afacere, pentru că sunt mulți care au afaceri, și alta este să-ți transformi afacerea în pasiune. În acest caz totul parcă merge de la sine.

Dacă o asculți pe Nicoleta cum îți vorbește despre condimente și cum îți explică importanța fiecăruia, dacă ești atent la detaliile pe care ți le dă despre fiecare produs, despre proveniența acestuia și despre cum caută, la fiecare în parte, varianta naturală 100%, îți dai seama imediat că nu ai decât de câștigat dacă o asculți și, mai ales, dacă iei în considerare sfaturile ei.

Puține lucruri știam despre condimente și modul lor de preparare înainte să trec pragul magazinului Gust Oriental și, consider că, după discuția de mai bine de o oră cu antreprenoarea, am plecat de acolo mai instruită și cu o minte mult mai deschisă în ceea ce privește importanța condimentelor.

De la concentrația de ardei din boia la aciditatea uleiului de măsline, detaliile care fac diferența

Ce face diferența între condimentele vândute vrac la magazinul Gust Oriental și cele din supermarketuri? Păi în primul rând naturalețea și lipsa aditivilor în cazul celor vrac.

Dacă luăm în calcul naturalețea, dăm exemplul binecunoscutei „boia”. „Boiaua ambalată la plicuri, conține, de obicei, maxim 60% praf de ardei. De obicei este praf de alimentar în combinație cu ardeiul uscat și mărunțit. Da, este acceptat, nu este nicio substanță interzisă acolo, dar nu e natural. Noi îi spunem „cărămidă tocată” prafului de boia de la plic, din comerț”, povestește Nicoleta Tiță.

Acesta este probabil și motivul pentru care este nevoie să se folosească o cantitate mare pentru a da gust mâncării și, probabil, tot din acest motiv și aroma se duce repede dacă plicul este ținut deschis mai mult timp.

În ceea ce privește uleiul de măsline și aici am aflat un „secret”. Uleiul de măsline bun, „curat”, cum se spune, trebuie să aibă o aciditate de maxim 0,8. Uleiul de măsline cu aciditate de peste 2% nu este pentru consum

Aciditatea în privința uleiului de măsline arată cantitatea de acizi grași liberi. Cu cât aciditatea este mai scăzută, asta înseamnă că fructul a suferit mai puține daune, produsul fiind astfel mai sănătos. „La o aciditate de sub 0,5, uleiul respectiv este considerat deja medicament”, spune Nicoleta Tiță.

Oferta Gust Oriental este atât de variată încât este imposibil să ieși din magazin cu mâna goală

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților, Nicoleta s-a gândit la o variantă excelentă. Din condimentele vrac, naturale pe care le are în magazin, a creat amestecuri pentru mai multe tipuri de carne. Are chiar și mix de condimente pentru cartofi. Aceste amestecuri nu au sare adăugată, ci sunt formate exclusiv din plantele respective, uscate și mărunțite, fără alte adăugiri.

Astfel, la Gust Oriental se găsesc amestecuri gata făcute pentru carne de porc, carne de pui, carne de miel și oaie sau pentru cartofi.

De asemenea, mai au un mix pentru supe și ciorbe, format doar din legume deshidratate și verdețuri uscate și mărunțite, excelent pentru prepararea felului întâi al mesei de prânz. La fel și acesta, ca și cele pentru friptură, nu are sare adăugată.

„Pentru majoritatea condimentelor suntem importatori direcți. Încercăm să menținem prețurile scăzute, dar ținem mult la calitate. La noi, boiaua de ardei dulce, de exemplu, este 100% ardei pisat. Pentru alte produse avem furnizori, dar sunt serioși, de încredere, lucrăm de mulți ani cu ei”, spune antreprenoarea.

Vara aceasta a avut mare succes cu bomboanele grecești. Nu sunt ieftine, dar sunt extraordinar de gustoase. Ambalate individual, de dimensiunea unei mini-prăjituri de cofetărie, „sunt produse la baza Muntelui Athos, în Grecia și, de obicei sunt distribuite de oamenii bisericilor din zonă”, spune mândră Nicoleta. Cum a ajuns să le aducă la Ploiești? Cu mult efort și din dorința de a cultiva gusturile ploieștenilor, de a le oferi și altceva decât oferta curentă de pe piață.

În afară de condimentele vrac, de ceaiurile și cafeaua aduse din toate colțurile lumii, Nicoleta a adus, la cererea clienților, și produse din zone mai apropiate, ca Italia, Grecia, Turcia și Spania, și, pentru fiecare din acestea a căutat varianta cea mai ridicată din punct de vedere calitativ.

Principiul de bază după care se ghidează în alegerea produselor pe care le aduce în cele trei magazine din Ploiești este „cât mai natural”. Și da, condimentele sunt 100% naturale.

În perioada pandemiei salvarea a fost online-ul

Ca pentru multe magazine, perioada pandemiei a însemnat descoperirea comerțului online. Așa au reușit să supraviețuiască. „Clienții știau deja gama de produse și comandau online. Noi stăteam în magazin și făceam colete. Umpleam pur și simplu magazinul de colete”, povestește Nicoleta.

Tot în acea perioadă a fost greu din cauza taxelor pentru transport care explodaseră pur și simplu. „Acum însă au început, ușor-ușor, să revină la normal. E mai bine. Dar chiar ne speriasem…”, își aduce aminte antreprenoarea.

Dar totul a trecut și acum lucrurile intră pe făgașul normal. Premisele sunt excelente. „Gust Oriental” este o afacere care, de 10 ani de zile, condimentează viața ploieștenilor și nu numai lor. „Pot spune că am educat cumva gusturile clienților, dar și clienții ne-au educat pe noi. Ei ne-au cerut, noi am adus ce ni s-a cerut. Astfel am ajuns aici, unde suntem astăzi”, spune Nicoleta Tiță, mândră de afacerea ei.

Și, unica afacere cu condimente din Ploiești pare să nu se oprească aici. Odată ce au început să cultive gusturile oamenilor, odată ce trendul societății este de a se orienta spre produse cât mai naturale și fără aditivi, magazinele Gust Oriental vor crește, evident, și de aici încolo.

Anul acesta Gust Oriental, magazinul care condimentează natural și sănătos mâncarea ploieștenilor, a împlinit 10 ani. Cu siguranță acești 10 ani au fost doar începutul. Cu câteva luni întârziere le urăm „La mulți ani!” și abia așteptăm să vedem cu ce vor mai veni nou pe piață în perioada următoare.