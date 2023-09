Cum a revoluționat MRS Residence piața imobiliară din Ploiești. Interviu cu cu Dan Aldea, directorul executiv al companiei [VIDEO]

MRS Residence reprezintă în principal un cumul de proiecte rezidențiale despre care absolut toată lumea din Ploiești a auzit. Sub această titulatură în ultimii ani s-au dezvoltat în zona de nord a orașului, ansambluri rezidențiale care oferă locatarilor tot confortul pe care aceștia și-l doresc și, mai ales, o oază de spațiu verde în jurul casei.

- Publicitate -

Ansamblurile rezidențiale pe care compania le ridică sunt gândite în primul rând pentru familii și, în mare parte, pentru familiile cu copii.

Oaza de verdeață și liniște în care intri odată ce ai pășit într-un ansamblu MRS te face să uiți că te afli, de fapt, într-un oraș în care funcționează trei rafinării și care suferă de o lipsă acută de spații verzi.

Fiecare ansamblu rezidențial MRS oferă locatarilor liniște, aer curat și locuri de joacă pentru copii. Cel din nordul Ploieștiului, de lângă Kaufland, are chiar și un restaurant, astfel încât, odată intrat în resort, pentru că este un adevărat resort, nu mai ai nevoie de nimic altceva. „Aceasta a fost și ideea de la care am pornit și pe care, iată, am pus-o în practică aici…”, spune Dan Aldea, director executiv al MRS Residence.

Vezi la finalul textului interviul în format VIDEO

MRS, o firmă complexă, cu două mari sectoare de activitate

Deși toată lumea în Ploiești asociază numele de MRS cu ansamblurile rezidențiale din nordul orașului sau cu complexul de evenimente Ramatuelle, compania, care activează de 14 ani pe piața de construcții din România, este mult mai mult decât atât.

Așa cum povestește Dan Aldea, directorul acesteia, firma are două ramuri mari, partea de construcții civile și partea de infrastructură. Dar, pentru prahoveni, cel mai important este sectorul rezidențial acolo unde MRS a venit cu un standard de calitate nemaivăzut pe piața de aici.

- Publicitate -

„În Ploiești am venit în anul 2017 și am început cu un proiect mai mic, cumva ca să testăm piața…”, spune directorul. Este vorba de proiectul MRS Albert, situat în cartierul Albert din nordul orașului, proiect care era format din 18 apartamente. MRS Albert s-a bucurat de un succes imediat, ceea ce le-a dar celor de la MRS curajul de a continua dezvoltarea în zona orașului prahovean.

Următorul pas a fost cumpărarea unui teren pentru a executa proiectul denumit MRS Smart, ansamblu rezidențial în care compania își are în momentul de față birourile, și care este situat lângă Kaufland Nord din Ploiești.

Proiectul a început în anul 2019 și a durat aproape trei ani. Apartamentele au fost livrate iar acum se obține pentru complex și autorizația de stingere la incendii, eliberată de ISU. „Pentru noi este foarte important! Pentru noi, pentru liniștea clienților noștri și pentru a respecta legea!”, spune Dan Aldea.

- Publicitate -

În cadrul complexului rezidențial MRS Smart există 480 de apartamente, plus spații comerciale. De asemenea, locuitorii cartierului au la dispoziție și un restaurant, situat chiar în cadrul ansamblului.

MRS Residence Village, un nou pariu marca MRS care se bucură de un mare succes

„Este un proiect situat tot în cartierul Albert, tot în zona de nord a Ploieștiului, care se va închide la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor…”, dezvăluie Dan Aldea detalii despre noul proiect pe care îl au în prezent în desfășurare.

„În momentul de față mai avem în execuție un singur bloc iar toate apartamentele sunt vândute (…) Un număr de 450 de apartamente”, mai spune acesta. MRS Village este un complex rezidențial construit pe 4 hectare de teren, care se bucură de un spațiu mai mult decât generos pentru rezidenții săi.

- Publicitate -

Zona de spații verzi în acest complex este una care a fost tratată cu maximă seriozitate. Într-un oraș atât de poluat cum e Ploieștiul, este nevoie de spații verzi. Cum nu există posibilitatea de a asigura aceste spații verzi decât în interiorul proiectelor sale rezidențiale, MRS o face aici cu generozitate. Politica firmei face ca partea de construcții rezidențiale să se realizeze pe maxim 30-35% din spațiul disponibil, iar pe restul să fie amenajate zonă verzi, spații comerciale, locuri de joacă pentru copii…

„Este vorba de zonă rezidențială în adevăratul sens al cuvântului”, mai spune directorul executiv.

MRS Residence Country este, poate, cel mai frumos proiect al companiei

Pe raza comunei Păulești, în apropierea centrului de evenimente Ramatuelle, care este tot al lor, au dezvoltat un complex cu 75 de case, care deja au fost livrate clienților, și unde sunt în curs de finalizare cu primul bloc de apartamente, unde unitățile locative vor fi predate clienților în maxim 30 de zile.

- Publicitate -

Acest proiect se desfășoară pe o suprafață de 13 hectare și cuprinde și două parcuri de 12.000 de metri pătrați, are locuri de relaxare, locuri de joacă pentru copii precum și terenuri de sport. Proiectul a fost gândit astfel încât cei din comunitate să găsească în interiorul complexului rezidențiel „cam tot ce au nevoie”, spune Dan Aldea.

Aceste proiecte MRS sunt gândite împreună cu echipele de arhitecți, cu cele de la vânzări și „toată familia pe care am format-o”, mai spune acesta. În prezent, numărul angajaților care fac parte din familia MRS se ridică la peste 300, ceea ce înseamnă tot atâtea locuri de muncă pe care firma le asigură în Prahova. Iar condițiile pe care firma le oferă angajaților sunt din cele mai bune. „Contează ca angajatul să fie motivat din toate punctele de vedere, atât financiar cât și din punct de vedere al condițiilor de muncă”, precizează directorul MRS Residence.

Centrul de evenimente Ramatuelle, pariul pe care l-au făcut cei de la MRS și care s-a dovedit câștigător

Centrul de evenimente Ramatuelle, care poartă marca MRS, a făcut furori încă din primul an de funcționare. „Cam de acum încolo începem să ajungem la capacitatea pe care noi ne-am dorit-o, capacitate care, la momentul actual, este de 1.300 de locuri în cele cinci saloane de evenimente”, spune Dan Aldea. De asemenea, centrul mai cuprinde și o piscină generoasă.

- Publicitate -

Ramatuelle a fost un proiect realizat în timpul pandemiei, în paralel cu proiectele rezidențiale și a fost văzut de către inițiatori ca o mare provocare. O piatră de hotar a fost alegerea terenului, care trebuia să fie suficient de accesibil, dar, totodată, suficient de departe ca să nu deranjeze zonele rezidențiale. „Noi nu trebuia să creăm disconfort!”, spune Dan Aldea.

Un al doilea factor foarte important în ceea ce privește acest centru de evenimente este faptul că deține autorizație de stingere la incendii, deosebit de importantă, mai ales în care, unele evenimente private implică și material pirotehnic. „Contează pentru noi, să dăm încredere oamenilor care contractează evenimente, să fie liniștiți din toate punctele de vedere… Ei trebuie să vină și să se distreze. Atât!”, mai spune directorul executiv.

Planurile de viitor implică păstrarea standardului de calitate ridicat

Principala preocupare a echipei MRS a fost întotdeauna, și va fi în continuare, livrarea la timp a unităților locative, fie că este vorba de apartamente în ansambluri rezidențiale, sau de case pe pământ. Seriozitatea este foarte importantă și, datorită faptului că de fiecare dată au livrat la timp ceea ce au contractat, oamenii au mare încredere.

„Apartamentele noastre se vând încă din faza de proiect sau de execuție. Atât de multă încredere au oamenii în noi”, spune cu mândrie Dan Aldea.

Ceea ce nu înseamnă că firma nu a întâmpinat de multe ori probleme, cum ar fi cele cu autoritățile, care țineau de partea de documentație. „Nu întotdeauna anumite avize ies la timp, ceea ce decalează termene, ceea ce ne dă peste cap un întreg program…”, explică directorul.

Unitățile locative construite de MRS Residence se adresează segmentului de populație cu venituri medii spre plus. Oamenii cu copii, familiștii, vin cu încredere deoarece au siguranța că, la sfârșitul zilei, când au terminat grijile de peste zi, se pot relaxa în voie și găsesc aici, la ei acasă, liniștea la care alții doar visează și se pot bucura de multe facilități fără să fie nevoie să se deplaseze în altă parte.

Este important ca un părinte să poată petrece timp cu copilul său după ce încheie ziua de muncă. Complexurile rezidențiale de la MRS sunt prevăzute cu locuri d ejoacă pentru copii și alte facilități destinate familiilor. „Nu poți să petreci timp cu copilul doar în casă. Ai curtea ta practic Pentru că ei (proprietarii – n.r.) au cotă indiviză din tot terenul din afara blocurilor. Asta contează foarte mult”, este de părere executivul.

Importanța zonei verzi definitorie pentru proiectele rezidențiale ale MRS

Poate cel mai important aspect al proiectelor MRS este spațiul verde. Toate proiectele rezidențiale sunt gândite în funcție de acesta. După achiziția terenului, urmează studiul echipei și împărțirea acestuia astfel încât să cuprindă tot ceea ce omul are nevoie. Niciun aspect nu este neglijat.

Zona verde a fost întotdeauna una care a ocupat un loc fruntaș în dezvoltarea proiectelor companiei pentru că, pe lângă partea estetică, de amenajare peisagistică, spațiul verde este foarte important pentru sănătate așa că, acolo unde locuiești, este recomandat să te bucuri de cât mai mult.

Astfel, chiar și după predarea imobilelor, MRS se ocupă în continuare de întreținerea spațiilor verzi, acolo unde încă nu sunt constituite asociații de proprietari care să se ocupe de acest aspect.

„Întreținerea (spațiilor verzi – n.r.) se face, atât de asociațiile de proprietari, acolo unde s-au înființat, cât și de către noi…”, precizează Dan Aldea.

Cum a rezolvat MRS, în complexurile sale rezidențiale, veșnica problemă a românilor: parcările

„Noi, de fiecare dată, în proiectele noastre, venim cu un număr de parcări peste ceea ce impune legea pentru că oamenii, vedem cu toții, au ajuns de la o mașină pe familie, la două sau chiar trei”, spune directorul MRS.

Acesta este un fapt constatat și recunoscut de toți în prezent. Problema parcărilor există, în principal, pentru că românii nu au cultura transportului în comun. Și cum nu se poate educa întreaga societate, MRS a considerat că trebuie să se adapteze și să ofere locatarilor suficiente locuri de parcare pentru a satisface nevoile fiecărei familii.

„Acum nu știu dacă putem să asigurăm chiar trei locuri de parcare pentru fiecare familie, dar, către două locuri de parcare, mergem. Adică și în proiectele deja realizate, cât și în cele care urmează, mergem pe ideea de parcaje subterane. Contează foarte mult. Contează atât pentru siguranța mașinii cât și pentru a crea spațiile verzi”.

Datorită faptului că locurile de parcare sunt gândite în subteran, în ansamblurile rezidențiale MRS există spațiile verzi atât de generoase. Dacă nu ar fi existat parcări subterane, nu ar fi existat spațiu disponibil pentru verdeață.

Despre proiectele viitoare, executivul nu dorește să dezvăluie prea multe. „Normal este să avem întâi toată documentația și, la acel moment, putem discuta concret pe ceea ce avem, nu pe presupuneri și pe ce n-am făcut încă…”, concluzionează Dan Aldea, director executiv MRS Residence.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de MRS Residence și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea MRS Residence nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.

Interviul în format VIDEO