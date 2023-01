Scrisoarea deschisă a unei ploieștence pentru primarul Volosevici: ”Cum vă încălziți, cu ce vă spălați? În casele și școlile noastre e frig!”

În ciuda eforturilor angajaților Termo Ploiești de a menține funcțional sistemul de termoficare, din cauza gazelor insuficiente, ploieștenii au apă caldă și căldură sub parametri normali. Sătulă să mai plătească un serviciu de care nu beneficiază conform contractului, o ploieșteancă i-a transmis primarului Andrei Volosevici o scrisoare deschisă (și) prin intermediul ziarului nostru.

”Buna ziua, domnule primar Andrei Volosevici!

Mă numesc Popescu Cristina și tot încerc să aflu când vom avea căldură în calorifere. Am scris angajaților dumneavoastră încă de pe 1 decembrie, am sunat de nenumărate ori, tot degeaba, numai scuze, amânări și pasări de vină de la unii la alții.

Vreau să vă întreb direct CUM, CÂND ȘI CU CE VĂ ÎNCĂLZIȚI DUMNEAVOASTRĂ? Dar de spălat, vă spălați? Dacă da, apa caldă de unde luați? Că noi nu prea avem nici APĂ CALDĂ!

În casele și scolile noastre este FOARTE FRIG! Și nu de azi, de ieri, ci din OCTOMBRIE 2022; exagerat de frig este de la revelion încoace; cât mai trebuie să răbdăm?

Ați ieșit în conferință și ne-ați spus că ați plătit gazele; de ce nu am avut căldura? Ieri s-au găsit minunații angajați de la Termo să pună de o grevă în condițiile în care doar le întârziase o zi salariul, dar au avut grijă să ceara prime la două luni de la înființarea societății; cât ne mai țineți așa, că noi ne-am plătit impozitele, am plătit întreținerea, AM PLĂTIT ȘI MEDICAMENTELE COPIILOR!

Va rog să îmi transmiteți măcar dumneavoastră un răspuns concret, să faceți tot posibilul să vă respectați fisa postului, să nu ne mai tratați ca pe niște tăntălăi pe care îi pot abuza diverse instituții fără a fi trași la răspundere, să nu vă mai bazați că suntem prea scârbiți să mai ieșim în stradă; vă rugăm să nu vă mai bateți joc de copiii noștri, să nu îi mai țineți în frig și la școala și acasă, vă rog să mai lasați din orgolii sau interese daca există (nu știu ce e dar sigur nu e ceva curat de s-a ajuns în halul asta) și SĂ NE ASIGURAȚI UN TRAI APROAPE DECENT CORESPUNZĂTOR UNUI ORAȘ DIN UNIUNEA EUROPEANĂ DIN ANUL 2023!

De ce ați avut bani de luminițe montate în OCTOMBRIE și pornite TOATĂ LUNA DECEMBRIE??? De ce ași avut bani de ARTIFICII, CONCERTE, REVELIOANELE PENSIONARILOR, și cine mai știe câte minuni de acest gen și NU AVEȚI BANI PENTRU CĂLDURĂ?!?

Sau, daca nu reușiți să rezolvați nimic, să îmi spuneți unde pot să vă aduc să îmi decontați facturile de la gaze (încălzesc ziua apartamentul lăsând cuptorul aprins, cu ușa deschisă), facturile de la curent electric (noaptea încălzim dormitorul cu un radiator electric), chitanțele de la medicamente (în decembrie copilul meu a făcut pneumonie de la atâta frig acasă + școală, l-am tratat cu antibiotice și pe lângă rețetele gratuite au fost numeroase medicamente la preț întreg, acum iar se pregătește de o răceală zdravănă și în contextul începerii școlii și medicamente nu se mai găsesc, deci va fi si mai interesant, în frig fără pastile) și chitanțele de la întreținere (am repartitoare, dar ăsta e alt subiect, de ce plătesc mai mult cu repartitoare și calorifere închise cel puțin 8 ore pe zi când ceilalți la paușal plătesc aproape la jumătate și stau în tricouri).

Vreau să subliniez că am păstrat în CC pe angajații dumneavoastră, atât pe cei de la serviciul Comunicare al Primăriei, pe cei de la Termo Ploiești dar și pe cei de la Observatorul Prahovean deoarece după mine acest răspuns ar trebui dat celor 200.000 de locuitori ai Ploieștiului afectați direct sau indirect de tot haosul din acest oraș. Dacă doriți puteți răspunde într-o scrisoare deschisă, adresata direct celor de la presă, o voi citi cu siguranță, sau, daca îmi răspundeți doar mie, vă rog să faceți în așa fel încât să nu mă mai obligați să păstrez răspunsul secret ci să îl pot publica având în vedere că v-am atenționat care sunt părțile între care vreau să se poarte discuțtia.

Mulțumesc anticipat pentru răspuns și sper ca din această după-amiază să am și eu măcar 23-24 de grade în apartament!

