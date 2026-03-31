Parcări cu plată pentru ploieștenii care stau la bloc. Reacții: „Când pui carul înaintea boilor…”

Cum era de așteptat, proiectul votat luni în Consiliul Local, care reglementează atribuirea locurilor de parcare contra-cost în Ploiești, a stârnit mii de reacție în online și nu numai. În timp ce o parte ploieștenilor susține această decizie, o alta o critică.

Cert este că, până la votarea acestei hotărâri, Ploieștiul era singurul oraș din țară, reședință de județ, în care locuitorii nu aveau posibilitatea închirierii de la primărie a unor astfel de spații.

Vă reamintim că acest proiect a apărut în spațiul public în urmă cu aproximativ un an de zile și încă de la început a stârnit reacții negative dintr-un motiv simplu: Ploieștiul nu are o inventariere clară a viitoarelor locuri de parcare, orașul continuă să fie plin de garaje ridicate ilegal, iar modalitatea prin care locurile urmează să fie atribuite nu oferă tuturor șanse egale.

Citește mai multe detalii aici: Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

Reacțiile ploieștenilor

Vă prezentăm mai jos o parte dintre reacțiile apărute la mai puțin de 24 de ore de când proiectul parcărilor contra-cost la bloc în Ploiești a trecut în Consiliul Local, strânse de pe pagina de Facebook a ziarului și din comentariile înregistrate în site:

Ion Mitran – Plătim impozit pentru mașina primăria este obligata sa asigure locuri de parcare ce facem plătim de doua ori sa nu plătească nimeni loc de parcare ca va ieși cu bataie

Veritas Adrian – Nu mai va revoltați!!! O să fiți primii care depuneți cerere…asas fost și cu impozitele…nu plătim nu plătim și n primele zile hoarde de oameni la ghișeu..

Florentina Stoica – Știți ca în Buzău (un oraș net mai slab decât Ploieștiul) toate locurile de parcare de reședință sunt sub un contract cu primăria!?!? Adică Buzăul a scos la licitație locurile de barcare ale blocurilor și cine a dorit a cumpărat și are mașina parcată lângă bloc, cine nu a dorit își parchează mașina pe unde apuca dar nu pe locurile rezervate. Și ce credeți, și locuitorii orașului Buzău plătesc impozite (locuință și auto) 🤪Așa și la Ploiești ar trebui să se facă și ptr locuri ar trebui să se permită doar 2 mașini de apartament nu mai multe…

Florin Olaru – inainte de a aproba parcari cu plata, banuiesc ca trebuie sa fie si strazi asfaltate!!!!!!!! mergem prin noroi si platim parcarea????

Otilia Marinescu – Asta lipsea, ceartă și balamuc! N-aveați pe ce lua bani aiurea! Oricum nu vă dau! Mă descurc eu cu parcarea!

Alexandru Apostol – Dacă sunt liber între 8 și 16 și plec la piață vin înapoi și găsesc locul ocupat unde parchez mașina sau un pensionar care pleacă o dată pe săptămână sau la tratament 12 zile și găsește locul ocupat ce poate face

Viorel Petre Deci eu plătesc locul de parcare și am acces pe el de la ora 16 până la 06 în rest este folosit de toți, păi de ce să-l plătesc eu nu sânt nebun dar voi din primărie nu sânteti zdraveni ,din moment ce-l plătesc îl folosesc non-stop.

Aura Vlad In prima faza trebuie sa avem taxele platite la zi 🙂deci cu ocazia asta nu mai functioneaza platim impozitul la sf anului..nu sunt bani la buget si vor sa-i stranga

Cristian Ion O aiureala. O sa iasă scandaluri pe banii noștrii, iar autoritatile o sa ridice din umeri.

Florian Doncoglo Ce te faci c cei care au au 2/3 mașini i familie la aceeași adresă plus mașini de firma care ocupă locuri în parcarea blocului. Dacă toți ăștia ar cumpăra locuri ceilalți rezidenți ce ar face? Ar parca în fata primăriei? Sa nu uite primăria ca atunci când s-au construit blocurile s-au construit și parcări. Primăria sa construiască parcări noi pe care sa le vândă.

Flory Flory Așteptăm să ne spuneți și pe ce site putem face cererile

George Musat In intervalul 8-16 poate pe locul meu sa parcheze oricine sunteți normali ?

Adrian Ungureanu Sa vedeti ce certuri o sa fie pe locuri ca fiecare vrea un loc mai bun sau cand vine o ruda,doua la cineva unde parcheaza,pe camp? O prostie ca sa ia banii la fraieri. Dupa ce ca nu sunt locuri de ajuns mai face si lumea sa se certe intre ei. Sa construiasca locuri etajate. Credeti ca n or sa mai fie masini pe trotuare sau pe spatiul verde?

Elena Nae Adevărul e că și avem locuri de parcare la bloc ca să mai și plătim.

Catalin Costache Intai inventar si trasare marcaje cu numar si apoi platforma pentru inchiriat cu alegere loc ca la avion. Nu vreau sa cred ca se poate aloca loc de parcare la distanta de doua blocuri sau strazi. Alocarea locului mai depinde si de adresa solicitantilui.

Alfred Vasile O problema ar fi și pentru ce loc depun cererea,locurile momentan nu cred că sunt intabulate,numerotate și nici marcate.In primul rand ar trebui numărate aceste locuri și apoi marcate,atunci când depui actele pe acea platforma să fie totul transparent.

Oana Manasia Atribuirea locurilor de parcare se va realiza etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare de noi locuri de parcare. 😅🤬 cand pui carul inaintea boilor

Adela Bodea O tâmpenie!

Liviu Răcătej 110 mii de mașini și 14 mii de parcări,bugetul se bazează pe amenzi!!!

Eliana Andreea Manole Moise si care este platforma dedicata acestui lucru ?

Dumitru Nastase O prostie . Creati locuri de parcare

Costi – Solutie simpla pentru secolul XXI: Finantele locale au evidenta clara cu familiile care au autoturisme proprietate personala, cu adresele detinatorilor, pentru care platesc an de an impozitele. Se atribuie fiecaruia in parcarea aferenta locuintei un loc de parcare fara a mai fi necesara inscrierea pe un soft informatic care trebuie apoi verificat, confruntat cu realitatea etc., etc… Cine nu doreste poate renunta in favoarea unui vecin… Cum stie primaria ca autoturismul pentru care se cere loc de parcare este al solicitantului sau la o firma oarecare!? Face anchete pentru toate cererile??? Ca de fiecare data la Ploiesti hotararile nu sunt facute cu cap! Sigur vor apare numeroase abuzuri, discutii, probleme etc. Cei mai castigati vor fi cei care vor ramane fara locuri de parcare care nu vor plati nimic si vor parca tot pe trotuarul din fata blocului!!! Ploiesti, un oras fara noroc!

Adrian – Până la urmă, mizeria asta de hotărâre a trecut. Și mai incercat și anul trecut cu aceeași formulă mizerabilă, care permite abuzul. In ordinea depunerii înseamnă rudele, prieteniu, cunoștințele celor de la primărie. Urmează apoi șmecherii cu șpaga. Pentru ceilalți, fără pile, fără șmenuri, dacă dă Domnul.

Sorin – Domnule primar,cum veti imparti un loc de parcare la aproximativ 9 masini? Acel paragraf ” in ordinea inscrierii” cred ca atenteaza la inteligenta multor concetateni de ai dumneavoastra. Va bateti joc de toti ploiestenii cu astfel de initiative.Pacat.

Dragoș – Initiativa este foarte buna. Ar trebui cred imbunatatita astfel;locul de parcare sa apartina doar platitorului. Ce faci daca lucrezi la schimb/esti in concediu si pleci de acasa dupa 8,pentru cumparaturi sau orice altceva. Cand revi gasesti locul ocupat,vi cu bagaje sau chiar fara este un inconvenient sa incepi sa cauti un alt loc sa parchezi…

Vali F – Sumele nu mi se pare mari, doar ca foarte multe zone sunt clasificate ca B, dintr-un motiv sau altul, nu cunosc criteriile. La zona A inseamna 1.3 lei pe zi. Zonele sunt cele pe baza carora platim si impozitele la locuinte.

Ștefan Alexandru – De foarte mult timp aștept ca locurile de parcare arondate locului de domiciliu sa devina parcări cu plata. Suma este cm mare .Propun reducerea ei cu 100 lei pentru fiecare zona .

Alexia – dar cei care au bariere puse printre blocuri ? ei cat platesc? nimic, pile la dl primar cel corect si transparent

Cum se va face atribuirea locurilor de parcare

Atribuirea locurilor de parcare se va realiza etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare de noi locuri de parcare.

Tarife pentru locurile de parcare

Tarifele de bază pentru închirierea locurilor de parcare la bloc au fost stabilite în funcție de zona de fiscalitate.

Zona A – 500 lei/an

Zona B – 400 lei/an

Zona C – 300 lei/an

Zona D – 200 lei/an

Cum vor fi închiriate locurile de parcare

Parcarea în zonele de reședință și domiciliu va fi permisă numai pe baza unui permis emis de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei.

Conform proiectului aprobat, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă, la domiciliul sau reședința solicitantului, în ordinea depunerii cererilor, la tariful de bază. Sunt exceptate persoanele care dețin deja locuri de parcare sau garaje.

Solicitanții care nu au primit un loc pot utiliza gratuit locurile existente pe trotuare, căile de circulație și zonele adiacente, până la finalizarea procedurii de atribuire.

Cine poate închiria locuri de parcare în Ploiești

Solicitanții trebuie să depună o cerere pe platforma online dedicată, în termenul stabilit de Primărie. Solicitanții trebuie:

să dețină un autovehicul în proprietate sau în folosință (leasing sau contract), cu ITP și RCA valabile;

să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în zona arondată parcării;

să nu înregistreze datorii la bugetul local.

Programul parcărilor de reședință

Permisul permite parcarea în intervalul 16:00 – 08:00, de luni până vineri.

În intervalul 08:00 – 16:00, locul poate fi utilizat de titular doar dacă este liber.

În weekend și în zilele de sărbătoare legală, titularul are drept de utilizare exclusivă gratuită a locului.

Pentru persoanele cu dizabilități, locurile de parcare vor fi atribuite gratuit, conform legii.

