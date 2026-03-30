Parcări contra-cost la blocurile din Ploiești. Cât costă și cum vor fi închiriate

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, luni, 30 martie, proiectul prin care parcările de la blocurile din Ploiești vor fi închiriate contra-cost. Atribuirea locurilor de parcare se va realiza etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare de noi locuri de parcare.

Ploieștenii vor plăti, începând cu 2026, pentru închirierea locurilor de parcare de la bloc. Atenție, însă! Atribuirea locurilor de parcare se va realiza etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare de noi locuri de parcare.

Tarife pentru locurile de parcare

Tarifele de bază pentru închirierea locurilor de parcare la bloc au fost stabilite în funcție de zona de fiscalitate.

Zona A – 500 lei/an

Zona B – 400 lei/an

Zona C – 300 lei/an

Zona D – 200 lei/an

Cum vor fi închiriate locurile de parcare

Parcarea în zonele de reședință și domiciliu va fi permisă numai pe baza unui permis emis de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei.

Conform proiectului aprobat, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă, la domiciliul sau reședința solicitantului, în ordinea depunerii cererilor, la tariful de bază. Sunt exceptate persoanele care dețin deja locuri de parcare sau garaje.

Solicitanții care nu au primit un loc pot utiliza gratuit locurile existente pe trotuare, căile de circulație și zonele adiacente, până la finalizarea procedurii de atribuire.

Cine poate închiria locuri de parcare în Ploiești

Solicitanții trebuie să depună o cerere pe platforma online dedicată, în termenul stabilit de Primărie. Solicitanții trebuie:

să dețină un autovehicul în proprietate sau în folosință (leasing sau contract), cu ITP și RCA valabile;

să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în zona arondată parcării;

să nu înregistreze datorii la bugetul local.

Programul parcărilor de reședință

Permisul permite parcarea în intervalul 16:00 – 08:00, de luni până vineri.

În intervalul 08:00 – 16:00, locul poate fi utilizat de titular doar dacă este liber.

În weekend și în zilele de sărbătoare legală, titularul are drept de utilizare exclusivă gratuită a locului.

Pentru persoanele cu dizabilități, locurile de parcare vor fi atribuite gratuit, conform legii.

Proiectul de hotărâre a fost votat cu 14 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și o abținere. Aleșii locali de la PSD și AUR nu au votat proiectul.

