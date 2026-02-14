Bogdan Bugheanu, supraveghetorul activelor Lukoil, inclusiv a Rafinăriei din Ploiești, a provocat un accident în 2017, băut la volan

Bogdan Bugheanu, persoana propusă de Ministerul Energiei pentru supravegherea activelor companiei Lukoil, inclusiv a Rafinăriei din Ploiești, a fost implicat în 2017 într-un accident produs după ce a urcat la volan sub influența alcoolului, potrivit G4Media.

Bogdan Ion Bugheanu, propus recent, de Ministerul Energiei, în funcția de supraveghetor al activelor Lukoil din România, a fost condamnat penal definitiv, în 2022, pentru că a condus băut la volan, alcoolemia fiind depistată după ce a comis un accident soldat cu victime.

Una dintre victime a avut nevoie de 70-80 de zile de îngrijiri medicale, dar Bugheanu a scăpat de o condamnare pentru vătămare corporală din culpă după ce a achitat o sumă de bani, iar persoana respectivă și-a retras plângerea.

Ulterior, printr-o cale extraordinară de atac, Bugheanu a scăpat și de pedeapsa pentru conducere sub influența alcoolului, un complet de judecată stabilind, în 2023, că răspunderea penală s-a prescris.

Contactat de G4Media.ro, Bugheanu a declarat că misiunea din cadrul Lukoil nu are legătură cu trecutul său penal, fiind numit în funcție ”datorită experienței mele profesionale”.

Conform datelor de la Registrul Comerțului, Bugheanu a avut o societate de contabilitate, a fost lichidator și, apoi, director financiar în faimosul grup de firme Niro unde soția sa ocupă funcții de conducere.

Ministerul Energiei a transmis că „potrivit prevederilor legale aplicabile, departamentul de specialitate a efectuat toate verificările necesare în vederea desemnării domnului Bogdan Bugheanu în calitatea de supraveghetor și a constatat îndeplinirea integrală a condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții.

De asemenea, conform certificatului de cazier judiciar depus la dosar, domnul Ion Bogdan Bugheanu nu are înscrise fapte de natură penală”.

