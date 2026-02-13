Cine este supraveghetorul special al guvernului pentru Lukoil România, inclusiv pentru rafinăria Petrotel Ploiești

Guvernul României a adoptat, joi, o hotărâre prin care instituie un regim de supraveghere extinsă asupra mai multor subsidiare din România ale grupului petrolier rus Lukoil, în contextul sancțiunilor severe impuse de Statele Unite.

Măsura vizează companiile Petrotel Lukoil SA, operatorul rafinăriei din Ploiești, Lukoil România SRL, care administrează aproximativ 300 de benzinării la nivel național, Lukoil Lubricants East Europe SRL, distribuitor de lubrifianți, precum și Lukoil Overseas Atash BV Amsterdam – Sucursala București, entitate care deține o participație de 87,8% în concesiunea offshore Trident din Marea Neagră și este operator al perimetrului.

Decizia a fost motivată prin riscul ca sancțiunile americane aplicate grupului Lukoil să conducă la blocaje operaționale sau chiar la oprirea activității rafinăriei Petrotel Ploiești și a rețelei de distribuție.

Potrivit unor analize guvernamentale anterioare, o eventuală închidere ar putea afecta semnificativ piața carburanților din România, care ar pierde aproximativ un sfert din volumele disponibile.

Prin hotărârea de Guvern a fost desemnat un supraveghetor special pentru cele patru companii, în persoana lui Ion-Bogdan Bugheanu.

Potrivit unor surse din piață, citate de profit.ro, acesta ar fi consilier în cadrul cabinetului ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Până la acest moment, nu au fost comunicate public detalii privind experiența profesională a supraveghetorului.

Conform legislației, supraveghetorul desemnat trebuie remunerat de companiile aflate sub supraveghere cu un salariu de minimum 10.000 de lei brut pe lună.

Reamintim că, din cauza interdicțiilor impuse de SUA, rafinăria Petrotel Ploiești nu a mai putut relua activitatea, după efectuarea reviziei generale de la sfârșitul anului trecut.