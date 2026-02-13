Activele Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel din Ploiești, ar putea fi preluate de o companie din Arabia Saudită

Rafinăria Petrotel din Ploiești, rețeaua de aproximativ 320 de benzinării din România și celelalte active deținute de Lukoil, atât pe plan intern, cât și internațional, ar putea avea un nou proprietar.

Potrivit agenției Reuters, citată de profit.ro, gigantul rus Lukoil a semnat la sfârșitul lunii ianuarie un acord cu compania saudită Midad Energy pentru preluarea activelor afectate de sancțiunile impuse Rusiei. Tranzacția este însă condiționată de aprobarea autorităților de reglementare din Statele Unite.

Acordul ar acoperi toate activele vizate de sancțiuni, inclusiv cele din România, ceea ce ar însemna și rafinăria Petrotel Ploiești, precum și rețeaua locală de distribuție carburanți.

În paralel, fondul de investiții american Carlyle ar avea, la rândul său, un acord similar parafat cu Lukoil, în contextul în care compania rusă caută soluții pentru reorganizarea sau vânzarea activelor afectate de restricțiile internaționale.

O eventuală schimbare de proprietar ar putea avea un impact major asupra pieței carburanților din România, în condițiile în care Petrotel și rețeaua Lukoil reprezintă un jucător important în sectorul energetic.

Rafinăria din Ploiești are o cotă de piață de aproape 23%, iar din octombrie 2025 este oprită. Inițial, aceasta a intrat în revizie generală, dar nu a mai repornit instalațiile din cauza restricțiilor impuse de SUA.

