Carlyle negociază cu investitori din Emiratele Arabe pentru preluarea activelor Lukoil

Fondul american de investiții Carlyle Group poartă discuții avansate cu investitori din Emiratele Arabe Unite pentru un posibil parteneriat în achiziția activelor internaționale ale grupului petrolier rus Lukoil, inclusiv în cazul în care tranzacția ajunge la final, conform unor surse citate de Reuters.

Lukoil a ajuns la un acord preliminar cu Carlyle pentru vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care reunește activele companiei din străinătate, de la rafinării în Europa până la participații în câmpuri petroliere și o rețea globală de stații de carburanți, însă tranzacția este încă supusă unor aprobări stricte din partea autorităților de reglementare.

Valoarea totală a activelor scoase la vânzare este estimată la aproximativ 20–22 de miliarde de dolari, potrivit analiștilor. Investitori suverani din Abu Dhabi, precum Mubadala, XRG și IHC, ar putea intra alături de Carlyle, în funcție de cum evoluează negocierile.

Pentru România, tranzacția are o miză concretă: la Ploiești funcționează una dintre cele mai importante rafinării din regiune, Petrotel Lukoil, controlată de grupul rus și integrată în rețeaua sa internațională.

Aceasta, alături de aproximativ 300 de stații de distribuție de carburanți operate de Lukoil în țară, reprezintă infrastructuri cheie pentru securitatea energetică și piața locală de combustibili.

Până la finalizarea tranzacției, situația rămâne incertă, partea americană intenționează să păstreze portofoliul intact, iar discuțiile continuă și cu alți potențiali cumpărători.

Pe fondul sancțiunilor impuse de SUA asupra companiilor petroliere rusești și al presiunii tot mai mari din mediul internațional, această tranzacție ar putea marca o schimbare de paradigmă în funcționarea activelor energetice rusești din Europa.