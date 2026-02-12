Ce urmează pentru rafinăria Petrotel din Ploiești? Statul invocă riscuri majore pentru piață DOCUMENT

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești se află în centrul instituirii a supravegherii extinse din partea statului. Ministerul Energiei a publicat miercuri seara proiectul aflat în transparență decizională.

Ministerul Energiei precizează că cele patru companii deținute de grupul rus Lukoil în România au o prezență semnificativă, iar oprirea sau închiderea lor ar perturba piața și ar reprezenta chiar o „vulnerabilitate strategică”.

Lukoil în România

Ce reprezintă Lukoil în România? Compania operează cele peste 300 de benzinării și deține rafinăria Petrotel Ploiești. De asemenea, Lukoil Lubricants East Europe comercializează uleiuri pentru mașini, iar Lukoil Overseas Atash B.V. deține perimetrul Trident în Marea Neagră, împreună cu grupul românesc de stat Romgaz.

Vulnerabilitate strategică

„În cazul închiderii Petrotel-Lukoil și Lukoil România, piața produselor petroliere din România va pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, cantitate care va trebui compensată prin importuri, cu efecte asupra prețului final plătit la pompă”, se arată în nota de fundamentare.

Potrivit documentului, licența americană pentru Lukoil expiră în data de 28 februarie pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil International GmbH și la 29 aprilie pentru activele Lukoil România.

Documentul avertizează că oprirea rafinăriei Petrotel ar genera perturbări majore în lanțul național de distribuție. Ar fi afectată aprovizionarea a 321 de stații de carburanți și a cinci depozite regionale, precum și fluxurile logistice de transport rutier și feroviar.

În acest scenariu ar putea apărea insuficiențe locale sau regionale de benzină și motorină, iar volatilitatea prețurilor la pompă ar crește presiunea asupra consumatorilor și transportatorilor.

Importanța rafinăriei Petrotel Lukoil de la Ploiești depășește însă piața carburanților. Continuitatea activității sale susține volume semnificative pentru operatorii din infrastructura energetică: aproximativ 25% din activitatea Oil Terminal și 40% din cea a Conpet sunt legate de fluxurile asociate rafinării și distribuției.

În plus, documentul invocă protejarea locurilor de muncă din rafinare, distribuție și logistică, precum și stabilitatea economică regională.

Nota de fundamentare menționează și riscuri strategice suplimentare generate de implicarea unei alte entități din grup în proiectul offshore de gaze Trident din Marea Neagră, alături de Romgaz, situație care ar putea crea vulnerabilități de natură juridică, operațională și geopolitică.

Documentele oficial pot fi consultate AICI

Ce înseamnă supravegherea extinsă din partea statului

Prin mecanismul de supraveghere extinsă, statul ar desemna un supraveghetor care să monitorizeze deciziile manageriale, tranzacțiile externe și fluxurile financiare, să avizeze anumite operațiuni și să identifice rapid riscurile legate de sancțiuni.

Autoritățile susțin că măsura nu urmărește blocarea activităților comerciale, ci prevenirea unor disfuncționalități și asigurarea continuității operațiunilor strategice pentru securitatea energetică națională.

Ministerul Energiei argumentează că supravegherea ar permite intervenții rapide dacă apar riscuri privind aprovizionarea cu țiței sau funcționarea instalațiilor, ar menține contractele comerciale și ar preveni blocaje generate de restricții bancare ori de relațiile cu parteneri internaționali.

Proiectul a fost publicat în transparență decizională și urmează să fie analizat inclusiv în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, având în vedere caracterul strategic al sectorului energetic.