Sursa bubuiturilor care se aud azi în Ploiești și în localitățile învecinate

Ploieștenii și prahovenii care locuiesc în apropierea municipiului au auzit astăzi mai multe zgomote/bubuituri puternice. Sesizări cu privire la aceste situații am primit inclusiv pe adresa redacției.

Potrivit reprezentanților Poliției Prahova și ai ISU Prahova, nu au fost înregistrat niciun eveniment care să genereze sunete atât de puternice.

„Aveți idee de unde se aud bubuiturile astea? Se aud în mai multe cartiere din Ploiești, în Nord, în 9 Mai dar și în Vest”, este doar unul dintre mesajele primite pe adresa redacției.

Potrivit MApN, sursa zgomotelor puternice care se aud în Ploiești și în împrejurimi o reprezintă zborurile de antrenament la înălțimi mici, care sunt efectuate în această perioadă pentru evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a României.

În acest sens, reprezentanții Forțelor Aeriene Române au publicat în această dimineață un mesaj pe pagina oficială de Facebook.

„Ne pregătim să vă prezentăm onorul de Ziua Națională a României. Militarii Forțelor Aeriene Române se antrenează, începând de săptămâna aceasta, în poligonul de instrucție Ghencea, pentru defilarea de 1 Decembrie.

Totodată, aeronave militare vor executa zboruri de antrenament în municipiul București și în alte localități din țară” au transmis aceștia prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook.