Majorarea impozitelor și taxelor nu intră în vigoare de la 1 ianuarie

Majorarea impozitelor pe locuințe, terenuri și mașini nu poate intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Curtea Constituțională a amânat judecarea contestației făcute de AUR până în februarie 2026, blocând aplicarea de la 1 ianuarie a creșterii impozitelor pe proprietate și autovehicule, a taxei pe dividende și a tarifelor pentru coletele din afara UE.

Curtea Constituțională a României a stabilit pe 4 februarie 2026 termenul de judecată a sesizării asupra “legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Inițial, guvernul și-a angajat răspunderea pe acest proiect de lege în septembrie, iar atunci acesta a fost atacat la Curtea Constituțională. CCR l-a declarat, atunci, neconstituțional, motiv pentru care proiectul a reintrat în parlament, unde a suferit o serie de modificări.

În noua formă, a fost votat în urmă cu două zile, însă a fost atacat din nou la CCR, de către partidul AUR. Legea nu va putea intra în vigoare până la soluționarea contestației, iar situația va provoca probleme guvernului în stabilirea bugetului pe anul viitor.