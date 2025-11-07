Tânără reținută în urma unei percheziții în Mizil

O tânără din Mizil a fost reținută pentru 24 de și este cercetată pentru furt calificat. Împreună cu o altă femeie, aceasta ar fi pătruns la începutul săptămânii într-un magazin din localitate de unde au furat o cantitate semnificativă de scândură.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mizil au pus în executare la data de 6 noiembrie, un mandat de percheziție domiciliară, la adresa unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 4 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul aceleiași unități au fost sesizați de către un angajat al unei instituții publice din orașul Mizil, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns, fără drept, în curtea instituției, de unde ar fi sustras o cantitate semnificativă de material lemnos (scândură).

- Publicitate -

În urma sesizării, polițiștii au demarat activități investigative și de cercetare penală, în vederea identificării autorilor și a recuperării prejudiciului.

În baza probatoriului administrat, la data de 6 noiembrie a.c., a fost pus în executare mandatul de percheziție domiciliară la adresa persoanelor bănuite de comiterea faptei.

Ca urmare a activităților procedurale desfășurate, persoanele bănuite au fost identificate ca fiind două tinere, în vârstă de 22, respectiv 28 de ani, ambele din orașul Mizil. Acestea au fost conduse la sediul Poliției Orașului Mizil pentru audieri și continuarea cercetărilor.

- Publicitate -

De asemenea, bunurile sustrase au fost găsite și restituite în totalitate.

În urma administrării probatoriului, față de una dintre persoanele bănuite a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente, cu propunere de luare a unei măsuri preventive corespunzătoare.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.