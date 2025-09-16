Bătaie azi noapte în Ploiești [VIDEO]

Peste zece persoane au fost implicate într-o bătaie seara trecută în Ploiești, în cartierul Bariera București. Un martor a surprins de la balcon întregul moment și a publicat imaginile pe Facebook (VIDEO la finalul articolului).
După ce și-au împărțit pumni și picioare, atât victimele cât și agresorii s-au urcat în trei mașini și au plecat în viteză, îndreptându-se spre ieșirea din municipiu.
Momentan nu este clar de la ce a pornit conflictul, polițiștii confirmând pentru Observatorul Prahovean demararea cercetărilor.
Nu este exclus ca persoanele care s-au bătut seara trecută pe Bulevardul București din Ploiești să fie suporteri, având în vedere că totul s-a petrecut după terminarea meciului Petrolul-Dinamo, considerat cu grad ridicat de risc.
Vom reveni cu detalii.
Asta se intampla din simplul fapt ca politia romana nu exista, serios cand este ultima oara cand ati vazut politisti care sa mearga prin oras seara?