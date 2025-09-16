Bătaie azi noapte în Ploiești [VIDEO]

Peste zece persoane au fost implicate într-o bătaie seara trecută în Ploiești, în cartierul Bariera București. Un martor a surprins de la balcon întregul moment și a publicat imaginile pe Facebook (VIDEO la finalul articolului).

După ce și-au împărțit pumni și picioare, atât victimele cât și agresorii s-au urcat în trei mașini și au plecat în viteză, îndreptându-se spre ieșirea din municipiu.

Momentan nu este clar de la ce a pornit conflictul, polițiștii confirmând pentru Observatorul Prahovean demararea cercetărilor.

Nu este exclus ca persoanele care s-au bătut seara trecută pe Bulevardul București din Ploiești să fie suporteri, având în vedere că totul s-a petrecut după terminarea meciului Petrolul-Dinamo, considerat cu grad ridicat de risc.

Vom reveni cu detalii.