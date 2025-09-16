- Publicitate -

Bătaie azi noapte în Ploiești [VIDEO]

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Peste zece persoane au fost implicate într-o bătaie seara trecută în Ploiești, în cartierul Bariera București. Un martor a surprins de la balcon întregul moment și a publicat imaginile pe Facebook (VIDEO la finalul articolului).

- Publicitate -

După ce și-au împărțit pumni și picioare, atât victimele cât și agresorii s-au urcat în trei mașini și au plecat în viteză, îndreptându-se spre ieșirea din municipiu.

Momentan nu este clar de la ce a pornit conflictul, polițiștii confirmând pentru Observatorul Prahovean demararea cercetărilor.

Nu este exclus ca persoanele care s-au bătut seara trecută pe Bulevardul București din Ploiești să fie suporteri, având în vedere că totul s-a petrecut după terminarea meciului Petrolul-Dinamo, considerat cu grad ridicat de risc.

Administrație

Prahovenii plătesc un tarif aproape triplu decât ploieștenii la apă și canalizare

Compania de apă și canalizare a Consiliului Județean Prahova este pe locul al doilea în topul celor mai mari tarife la apă și canalizare...
- Publicitate -

Vom reveni cu detalii.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

0
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Exclusiv

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

0
A început un nou an școlar. Un an frământat...
Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată

0
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost...
Social

Se schimbă vremea. Temperatura maximă scade cu 10 grade

0
Toamna începe să-și intre în drepturi, iar primul episod...
Administrație

Elevii din Prahova nu primesc lapte și corn. Blocaj la nivel național

1
Chiar dacă anul școlar a început din 8 septembrie,...
Eveniment

Control la sânge la Petrolul–Dinamo: torțe, droguri și amenzi

0
Derby-ul Petrolul-Dinamo care a avut loc seara trecută pe...
Social

Miros oribil în sudul Ploieștiului. Stațiile sunt pe ”verde”

1
Episodul de poluare a continuat și în această dimineață,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată

Ștefan Vlăsceanu -
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost...

Control la sânge la Petrolul–Dinamo: torțe, droguri și amenzi

Ștefan Vlăsceanu -
Derby-ul Petrolul-Dinamo care a avut loc seara trecută pe...

Tânără bătută într-un club din Scorțeni de fostul concubin

Ștefan Vlăsceanu -
Un prahovean a fost reținut pentru 24 de ore...

Beat și fără permis a intrat în giratoriul A3-DN1. A fost reținut

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din...
- Publicitate -

Un șofer a ieșit pe contrasens din giratoriul suspendat

Ștefan Vlăsceanu -
Șoferii care ignoră complet regulile de circulație continuă să...

Angajații din Primăria Câmpina au intrat în grevă

Luiza Toboc -
Primăria Câmpina își suspendă începând de astăzi, 15 septembrie,...

Percheziții la șase vânători din Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Mai multe percheziții au loc în această dimineață în...

Accident pe DN1, la Bănești, provocat de un șofer de 78 de ani

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier grav, în care au fost implicate...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean