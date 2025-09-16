- Publicitate -

Cauza bătăii din Ploiești. Ce spune Poliția

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Polițiștii au demarat cercetări după ce, peste zece persoane s-au luat la bătaie noaptea trecută în Ploiești, cartierul Bariera București.

- Publicitate -

Oamenii legii au constat, după verificarea mai multor piste, că altercația a izbucnit după o șicanare în trafic. Până la acest moment persoanele implicate nu au fost identificate și nu au fost depuse plângeri.

„În virtutea atribuțiilor legale conferite de lege și cu celeritatea impusă de împrejurările sesizării, echipajele operative s-au deplasat de îndată la locul indicat.

La momentul sosirii acestora, însă, persoanele participante la altercație nu mai erau prezente, împrejurare care a impus demararea de urgență a unor activități investigative menite să clarifice situația de fapt.

Eveniment

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată

Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de tentativă de lovitură de stat, potrivit digi24.ro. Este vorba de...
- Publicitate -

Din primele verificări efectuate la fața locului și din coroborarea datelor disponibile până în prezent, s-a conturat ipoteza rezonabilă potrivit căreia, pe fondul unor neînțelegeri survenite în trafic, între mai mulți conducători auto și pasageri s-ar fi declanșat un conflict spontan, participanții coborând din autoturisme și recurgând la acte de agresiune fizică reciprocă.

Chiar dacă, până la acest moment, nu au fost depuse plângeri ori sesizări directe de către persoanele implicate, polițiștii prahoveni au procedat, din oficiu, la declanșarea formalităților legale, urmărind identificarea tuturor participanților și stabilirea răspunderii juridice a fiecăruia.

În prezent, activitatea organelor de poliție se concentrează asupra unui ansamblu de măsuri investigative complexe, constând în: analizarea imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video din perimetrul respectiv, efectuarea de verificări operative pentru localizarea autoturismelor susceptibile de a fi fost implicate, finalitatea acestor demersuri este aceea de a contura o imagine completă și obiectivă asupra circumstanțelor concrete ale faptei, de a individualiza conduitele ilicite și, în consecință, de a dispune aplicarea măsurilor legale corespunzătoare”, au transmis reprezentanții Poliției.

- Publicitate -

În continuarea cercetărilor desfășurate și revenind asupra informațiilor preliminare, polițiștii prahoveni au acționat din oficiu și au dispus întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În cadrul acestuia, se derulează activități investigative menite să conducă la identificarea participanților, stabilirea împrejurărilor concrete ale faptei, precum și la individualizarea răspunderii penale a fiecăruia.

Totodată, se urmărește administrarea completă a mijloacelor de probă, în scopul conturării unei imagini obiective asupra situației de fapt și de drept, astfel încât să poată fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Eveniment

Mormânt din Cimitirul Bolovani, vandalizat după 36 de ore

Situația cimitirelor din Ploiești este una care nemulțumește tot mai mulți ploieșteni. Deși sunt instalate camere de supraveghere, mormintele continuă să fie vandalizate, astfel...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Exclusiv

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

0
A început un nou an școlar. Un an frământat...
Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
- Publicitate -

Știri noi

Internațional

A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

0
A murit Robert Redford, marele actor și regizor american,...
Eveniment

Termen limită pentru obținerea tichetului la energie

0
27 septembrie 2025 reprezintă termenul-limită pentru depunerea cererilor, prin...
Viața Prahovei

Probleme la un bloc din Ploiești. Vor să-și facă propria asociație

0
Inevitabil, în cadrul unei asociații de proprietari pot să...
Eveniment

Mormânt din Cimitirul Bolovani, vandalizat după 36 de ore

0
Situația cimitirelor din Ploiești este una care nemulțumește tot...
Administrație

SMART PH, investiție pentru viitorul educației din Prahova

0
Consiliul Județean Prahova continuă implementarea unuia dintre cele mai...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Termen limită pentru obținerea tichetului la energie

Ștefan Vlăsceanu -
27 septembrie 2025 reprezintă termenul-limită pentru depunerea cererilor, prin...

Mormânt din Cimitirul Bolovani, vandalizat după 36 de ore

Corina Matei -
Situația cimitirelor din Ploiești este una care nemulțumește tot...

Bărbat reținut pentru furtul unui portofel. Bunul a fost recuperat

Luiza Toboc -
Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 de Poliție din...

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată

Ștefan Vlăsceanu -
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost...
- Publicitate -

Bătaie azi noapte în Ploiești [VIDEO]

Ștefan Vlăsceanu -
Peste zece persoane au fost implicate într-o bătaie seara...

Control la sânge la Petrolul–Dinamo: torțe, droguri și amenzi

Ștefan Vlăsceanu -
Derby-ul Petrolul-Dinamo care a avut loc seara trecută pe...

Tânără bătută într-un club din Scorțeni de fostul concubin

Ștefan Vlăsceanu -
Un prahovean a fost reținut pentru 24 de ore...

Beat și fără permis a intrat în giratoriul A3-DN1. A fost reținut

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean