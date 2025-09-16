Cauza bătăii din Ploiești. Ce spune Poliția

Polițiștii au demarat cercetări după ce, peste zece persoane s-au luat la bătaie noaptea trecută în Ploiești, cartierul Bariera București.

Oamenii legii au constat, după verificarea mai multor piste, că altercația a izbucnit după o șicanare în trafic. Până la acest moment persoanele implicate nu au fost identificate și nu au fost depuse plângeri.

„În virtutea atribuțiilor legale conferite de lege și cu celeritatea impusă de împrejurările sesizării, echipajele operative s-au deplasat de îndată la locul indicat.

La momentul sosirii acestora, însă, persoanele participante la altercație nu mai erau prezente, împrejurare care a impus demararea de urgență a unor activități investigative menite să clarifice situația de fapt.

Din primele verificări efectuate la fața locului și din coroborarea datelor disponibile până în prezent, s-a conturat ipoteza rezonabilă potrivit căreia, pe fondul unor neînțelegeri survenite în trafic, între mai mulți conducători auto și pasageri s-ar fi declanșat un conflict spontan, participanții coborând din autoturisme și recurgând la acte de agresiune fizică reciprocă.

Chiar dacă, până la acest moment, nu au fost depuse plângeri ori sesizări directe de către persoanele implicate, polițiștii prahoveni au procedat, din oficiu, la declanșarea formalităților legale, urmărind identificarea tuturor participanților și stabilirea răspunderii juridice a fiecăruia.

În prezent, activitatea organelor de poliție se concentrează asupra unui ansamblu de măsuri investigative complexe, constând în: analizarea imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video din perimetrul respectiv, efectuarea de verificări operative pentru localizarea autoturismelor susceptibile de a fi fost implicate, finalitatea acestor demersuri este aceea de a contura o imagine completă și obiectivă asupra circumstanțelor concrete ale faptei, de a individualiza conduitele ilicite și, în consecință, de a dispune aplicarea măsurilor legale corespunzătoare”, au transmis reprezentanții Poliției.

În continuarea cercetărilor desfășurate și revenind asupra informațiilor preliminare, polițiștii prahoveni au acționat din oficiu și au dispus întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În cadrul acestuia, se derulează activități investigative menite să conducă la identificarea participanților, stabilirea împrejurărilor concrete ale faptei, precum și la individualizarea răspunderii penale a fiecăruia.

Totodată, se urmărește administrarea completă a mijloacelor de probă, în scopul conturării unei imagini obiective asupra situației de fapt și de drept, astfel încât să poată fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.

