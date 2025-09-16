Control la sânge la Petrolul–Dinamo: torțe, droguri și amenzi

Derby-ul Petrolul-Dinamo care a avut loc seara trecută pe stadionul Ilie Oană din Ploiești a dat bătăi de cap forțelor de ordine. Mai mulți suporteri sunt cercetați după ce asupra lor s-au găsit materiale interzise, inclusiv droguri.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Gruparea Mobilă de Jandarmi Matei Basarab au fost depistați zece suporteri având asupra lor mai multe materiale pirotehnice interzise la deținere sau folosire.

Acestea erau ascunse în diferite locuri (în încălțăminte, în articolele de îmbrăcăminte, în bagaje). Dintre aceștia, patru sunt minori.

Celor în cauză le-au fost întocmite acte de sesizare pentru infracțiunea de deținere fără drept de materiale pirotehnice potrivit Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, fiind predate, alături de bunurile interzise, Serviciului arme, explozibili și substanțe periculoase din cadrul Poliției Județene Prahova.

La același meci, au fost descoperite asupra unui suporter substanțe susceptibile a fi interzise, ascunse în bagajul personal.

Au fost întocmite actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri pentru consum propriu, fără drept, fiind predate, împreună cu produsele, autorităților competente pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, jandarmii ploieșteni au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, dintre care patru amenzi și două avertismente în valoare de 850 lei, pentru încălcări ale prevederilor Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive și Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Un suporter a fost sancționat pentru adresarea de injurii și cuvinte jignitoare forțelor de ordine, altul a fost amendat și a primit și măsură complementară interzicere a accesului la competițiile sportive, pe o perioadă de șase luni, pentru refuz de legitimare.

Alte două amenzi au fost aplicat personalului firmei de pază pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în planul de acțiune.

Avertismentele au fost pentru firma de pază și organizator pentru nerespectarea măsurilor legale prevăzute în planul de acțiune.

În continuare se fac verificări pentru identificarea tuturor celor care au încălcat normele legale în vigoare, în vederea luării măsurilor legale.