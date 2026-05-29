Primăria Ploiești se împrumută cu peste 166 de milioane de lei pentru proiecte europene și investiții locale. Ce lucrări vor fi finanțate

Primăria Ploiești va contracta două credite în valoare totală de peste 166 de milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte cu finanțare europeană și pentru realizarea unor investiții locale. Decizia a fost aprobată de Consiliul Local în ședința de joi, 28 mai.

Potrivit administrației locale, cea mai mare parte a sumei va fi utilizată pentru asigurarea cofinanțării necesare proiectelor derulate cu fonduri europene, în timp ce restul banilor vor fi direcționați către lucrări majore aflate în diferite stadii de pregătire.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat, în timpul ședinței Consiliului Local Ploiești, că împrumuturile sunt necesare pentru continuarea unor investiții considerate prioritare pentru oraș.

„Avem mai multe obiective de investiții pe infrastructură de interes local. Avem strada Pompelor, finanțarea este deja acoperită, avem pasajele subterane din Bariera București, s-a deschis oportunitatea să avem bugetată valoarea integrală, mai avem și strada Cantacuzino, avem documentație înaintată”, a declarat edilul.

Credit de aproape 142 de milioane de lei pentru proiecte cu finanțare europeană

Primul împrumut, în valoare de 141.840.113,90 lei, este destinat proiectelor care beneficiază de finanțare europeană și pentru care municipalitatea trebuie să asigure contribuția proprie și cheltuielile neeligibile.

Lista investițiilor care vor fi finanțate din acest credit

Desființarea construcției C14 și construirea unui Centru de Îngrijiri Paliative;

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății);

Lucrări de reabilitare a domeniului public în zona gărilor – Etapa I;

Lucrări de reabilitare a domeniului public în zona gărilor – Etapa a II-a.

Aceste proiecte sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii urbane și pentru atragerea integrală a fondurilor europene disponibile pentru municipiu.

25,5 milioane de lei pentru infrastructura locală

Al doilea credit, în valoare de 25,5 milioane de lei, va fi utilizat pentru finanțarea unor investiții de interes public local.

Lista lucrărilor care vor fi realizate din acest împrumut

Reabilitarea și modernizarea pasajului subteran pietonal Bulevardul București 1;

Reabilitarea și modernizarea pasajului subteran pietonal Bulevardul București 2;

Reparația capitală a străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino, pe tronsonul cuprins între Șoseaua Vestului și Centru, inclusiv proiectarea și execuția lucrărilor;

Lucrări de modernizare pe strada Pompelor.

Pasajele subterane din zona Bariera București și reabilitarea străzii Cantacuzino se află de mai mult timp pe lista proiectelor considerate prioritare de administrația locală, în timp ce lucrările de pe strada Pompelor sunt văzute ca o investiție necesară pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din municipiu.