Se pregătește șantierul în Ploiești pentru noua șosea dintre Gara de Sud și Gara de Vest

Ploieștiul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură urbană din ultimii ani. Autoritățile locale au intrat în etapa finală înainte de deschiderea șantierului pentru noua șosea care va lega Gara de Sud de Gara de Vest.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat luni, 6 aprilie, că au început demersurile pentru organizarea de șantier, primul pas concret înainte de debutul lucrărilor. Termenul de execuție este estimat la 18 luni de la momentul deschiderii șantierului.

„Organizarea de șantier se va face în zona așa-numitului cartier Dallas. În aceeași zonă sunt îngropate numeroase cabluri aparținând Electrica”, a precizat primarul Mihai Polițeanu.

Întâlnirea în teren a avut ca scop stabilirea exactă a amplasamentului pentru organizarea de șantier și identificarea eventualelor probleme tehnice, în special în contextul rețelelor subterane existente.

Lucrări în etape și restricții de trafic

Potrivit edilului, modul în care vor începe lucrările urmează să fie stabilit în perioada următoare. Există mai multe scenarii, inclusiv varianta în care intervențiile să pornească din zona Gării de Sud către Gara de Vest, în funcție de complexitatea lucrărilor și de impactul asupra traficului.

„Ulterior se va decide modul de începere a lucrărilor, dacă acestea vor porni din zona Gării de Sud sau din zona Gării de Vest, existând inclusiv posibilitatea ca lucrările să înceapă dinspre Gara de Sud către Gara de Vest.

Vor exista restricții de trafic în zonă. În acest moment nu putem preciza când vor începe sau care vor fi acestea, însă este clar că traficul auto va fi afectat. Este vorba despre o perioadă de câteva luni, mai ales că vor începe și lucrările de reabilitare a piețelor din fața Gării de Sud și Gării de Vest, procedură aflată aproape de finalul licitației.

Se află în desfășurare ultimele clarificări privind documentațiile, iar după desemnarea oficială, în lipsa unor contestații, lucrările ar putea începe rapid. În cazul în care vor exista contestații, termenul de începere se poate amâna cu 30–45 de zile, până la soluționarea acestora”, a declarat primarul Mihai Polițeanu.

Proiect pentru mobilitatea urbană

Noua șosea reprezintă o investiție estimată la 154 de milioane de lei (cu TVA), dintre care aproximativ 90 de milioane de lei sunt alocate lucrărilor de construcții-montaj. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027 și vizează modernizarea infrastructurii de mobilitate urbană din Ploiești.

Artera va avea o lungime de aproximativ 2,83 kilometri și va crea o legătură directă între Piața 1 Decembrie 1918 și Gara de Vest, reducând presiunea pe rutele deja suprasolicitate din oraș.

Traseul va traversa și va intersecta mai multe străzi importante, precum Rudului, Șondelor, Bobâlna și Domnișori, zone cunoscute pentru traficul intens, mai ales la orele de vârf.

Ce include noua șosea: piste de biciclete, stații de transport și spații verzi

Pe lângă carosabil, proiectul vine cu o serie de investiții menite să transforme complet zona din punct de vedere urban și al mobilității.

Noua arteră va include peste 5 kilometri liniari de piste pentru biciclete, trotuare reabilitate, dar și 8 stații de transport public, care vor deservi fluxurile de călători dintre cele două gări.

De asemenea, sunt prevăzute parcări și platforme pentru bike-sharing, dar și amenajarea de spații verzi, inclusiv plantarea a peste 200 de arbori.

Proiectul mai prevede iluminat public modern, cu tehnologie LED, modernizarea rețelelor edilitare și extinderea rețelei de contact pentru troleibuze, ceea ce ar putea duce, pe termen mediu, la îmbunătățirea transportului public electric în Ploiești.

Lucrări de modernizare

În paralel, proiectul include și lucrări de modernizare a spațiilor adiacente, inclusiv reconfigurarea zonelor din fața Gării de Sud și Gării de Vest, ceea ce ar putea schimba semnificativ aspectul și funcționalitatea acestor puncte importante din oraș.

Pentru șoferi, perioada următoare va veni însă cu disconfort, în contextul restricțiilor de trafic inevitabile odată cu deschiderea șantierului, dar autoritățile susțin că beneficiile pe termen lung vor fi semnificative.

