Disponibilizările din Prahova ar putea fi mai puține. Primăriile spun că nu mai au de unde tăia

Numărul de posturi care ar urma să fie desființate în administrațiile locale din Prahova ar putea fi mai mic decât estimările inițiale, în condițiile în care tot mai multe primării reclamă că au deficit de personal.

Reforma din administrațiile locale din Prahova ar putea aduce mai puține disponibilizări decât cele anunțate inițial. Mai multe primării susțin că funcționează deja sub schema maximă de personal.

Inițial, conform unor surse din administrația locală, s-a vorbit de faptul că numărul de posturi care urmează să fie eliminate din organigrame este de aproximativ 1.594. (Detalii AICI).

Între timp, tot mai multe primării din județ susțin că se confruntă cu un deficit de personal, explicat prin faptul că organigramele aprobate anul trecut prevăd deja un număr mai mic de posturi.

În plus, multe dintre administrație au redus cheltuielile de personal încă din anii trecuți.

Primării cu deficit de personal în Prahova

Astfel, mai multe primării au semnalat că au deficit de personal și că nu pot recurge la disponibilizări în condițiile în care se încadrează sub limita maximă prevăzut de lege.

La Breaza, de exemplu, numărul maxim de posturi este de 110, însă sunt ocupate doar 79.

La Mâneciu din numărul maxim de 51 de posturi sunt ocupate, de exemplu, doar 46.

Situația este similară și la Primăria Bătrâni, unde conform unei hotărâri a Consiliului Local din 30 iulie 2025, numărul de funcții publice sunt doar 11 în organigramă.

Conform datelor inițiale, doar cinci primării din Prahova aveau deficit de personal: Dumbrăvești, Fulga, Păcureți, Plopu și Provița de Sus.

Mai puține disponibilizări și la Ploiești

Situația este similară și la Primăria Ploiești, unde încă din 2025 au fost dispuse măsuri de reorganizare la mai multe instituții din subordinea Consiliului Local Ploiești.

Vizate de aceste măsuri au fost, în 2025, Clubul Sportiv Municipal, Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP), Parcul Memorial Constantin Stere, dar și alte structuri ale municipalității.

În februarie 2026, numărul anunțat de Primăria Ploiești, într-o primă analiză, era de circa 200 de posturi, dintre care 120 erau ocupate. (Detalii AICI).

Termen limită pentru restructurări

Săptămâna trecută, primăriile din județ au primit adrese din partea Instituției Prefectului privind numărul maxim de posturi.

Termenul limită pentru finalizarea reorganizării administrative este 1 iulie 2026.