Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova. Aproximativ 1600 de posturi vor fi reduse din administrațiile locale. Cele mai afectate sunt primăriile din județ unde sute de angajați vor fi disponibilizați. Doar cinci primării din Prahova scapă de concedieri.
La capitolul reduceri de personal în administrația locală și județeană, Prahova este unul dintre județele cele mai afectate.
Din totalul de 6.497 de posturi vor rămâne numai 4.903 (Detalii AICI). Potrivit surselor Observatorul Prahovean, la nivelul județului dispar 1.594 de posturi din administrația locală și județeană.
Conform acelorași surse, la nivelul Consiliului Județean Prahova, dintr-un total de 847 de posturi existente, vor fi desființate 223 de posturi, în urma reorganizării.
Disponibilizări la Primăria Ploiești și Primăria Câmpina
Reduceri importante sunt prevăzute și în cele două municipii din Prahova. Astfel, din totalul de 974 de posturi existente ar urma să rămână 750 de posturi.
Primăria Câmpina este vizată și ea de reducere de personal. Din totalul de 276 de posturi ar urma să rămână 205 posturi.
- Ploiești: 974 posturi existente, se desființează 224 posturi
- Câmpina: 276 posturi existente, se desființează 71 posturi
Câte posturi rămân la primăriile de oraș
Și orașele din județ sunt afectate de diminuări de personal, unele dintre cele mai mari reduceri fiind înregistrate în Mizil, Băicoi și Breaza.
- Azuga: 64 posturi existente, se desființează 16 posturi
- Băicoi: 147 posturi existente, se desființează 38 posturi
- Boldești-Scăeni: 101 posturi existente, se desființează 27 posturi
- Breaza: 147 posturi existente, se desființează 37 posturi
- Bușteni: 87 posturi existente, se desființează 22 posturi
- Comarnic: 112 posturi existente, se desființează 32 posturi
- Mizil: 148 posturi existente, se desființează 39
- Plopeni: 88 posturi existente, se desființează 21
- Sinaia: 110 posturi existente, se desființează 26
- Slănic: 65 posturi existente, se desființează 16
- Urlați: 103 posturi existente, se desființează 24
- Vălenii de Munte: 129 posturi existente, se desființează 31
Primăriile de comune, lovite de disponibilizări
Cele mai numeroase ajustări apar la nivelul comunelor, unde reorganizarea vizează sute de posturi. În majoritatea cazurilor sunt reduceri, însă există și situații punctuale de deficit de personal, unde ar fi necesară suplimentarea posturilor.
- Adunați: 19 posturi existente, se desființează 3 posturi
- Albești-Paleologu: 40 posturi existente, se desființează 10 posturi
- Aluniș: 24 posturi existente, se desființează 7 posturi
- Apostolache: 23 posturi existente, se desființează 6 posturi
- Ariceștii Rahtivani: 61 posturi existente, se desființează 13 posturi
- Ariceștii Zeletin, 16 posturi existente, se desființează 6 posturi
- Baba Ana, 38 de posturi existente, se desființează 9 posturi
- Balta Doamnei, 27 de posture existente, se desființează 2 posturi
- Bălțești, 30 de posture existente, se desființează 8 posturi
- Bănești: 45 posturi existente, se desființează 12 posturi
- Bărcănești: 51 posturi existente, se desființează 3 posturi
- Bătrâni, 27 de posture existente, se desființează 9 posturi
- Berceni, 47 de posture existente, se desființează 9 posturi
- Bertea: 28 de posture existente, se desființează 9 posturi
- Blejoi: 53 posturi existente, se desființează 9 posturi
- Boldești – Grădiștea: 21 de posturi existente, se desființează 5 posturi
- Brazi: 51 posturi existente, se desființează 13 posturi
- Brebu: 44 de posture existente, se desființează 12 posturi
- Bucov: 71 posturi existente, se desființează 19 posturi
- Călugăreni: 16 posturi existente, se desființează 6 posturi
- Cărbunești: 18 posturi existente, se desființează 7 posturi
- Ceptura: 36 de posture existente, se desființează 8 posturi
- Chiojdeanca 18 posturi existente, se desființează 7 posturi
- Cerașu: 42 posturi existente, se desființează 10 posturi
- Ciorani: 45 posturi existente, se desființează 12 posturi
- Cocorăștii Colț: 31 de posturi existente, se desființează 9 posturi
- Cocorăștii Mislii: 29 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Colceag: 31 de posturi existente , se desființează 8 posturi
- Cornu: 39 de posturi existente, se desființează 12 posturi
- Cosminele: 18 posturi existente, se desființează 8 posturi
- Drăgănești: 40 de posturi existente, se desființează 9 posturi
- Drajna: 46 posturi existente, se desființează 9 posturi
- Dumbrava- 39 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Fântânele – 24 de posturi existente, se desființează 9 posturi
- Filipeștii de Pădure: 62 posturi existente, se desființează 14 posturi
- Filipeștii de Târg, 51 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Florești: 49 posturi existente, se desființează 16 posturi
- Gherghița – 26 posturi existente, se desființează 11 posturi
- Gorgota – 33 de posturi existente, se desființează 4 posturi
- Gornet – 26 de posturi existente, se desființează 5 posturi
- Gornet Cricov – 23 de posturi existente, se desființează 6 posturi
- Gura Vadului – 26 de posturi existente, se desființează 6 posturi
- Gura Vitioarei: 45 posturi existente, se desființează 18 posturi
- Iordăcheanu – 34 de posturi existente, se desființează 9 posturi
- Izvoarele: 46 posturi existente, se desființează 11 posturi
- Jugureni – 14 posturi existente, se desființează 6 posturi
- Lapoș – 17 posturi existente, se desființează 6 posturi
- Lipănești 33 de posturi existente, se desființează 6 posturi
- Măgurele – 37 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Măgureni – 45 de posturi existente, se desfințează 12 posturi
- Măneciu: 59 posturi existente, se desființează 8 posturi
- Mănești – 35 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Olari – 25 de posturi existente, se desființează 9 posturi
- Păulești: 61 posturi existente, se desființează 13 posturi
- Podenii Noi 36 de posturi existente, se desființează 4 posturi
- Poiana Câmpina – 40 de posturi existente, se desființează 9 posturi
- Poienarii Burchii – 38 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Posești – 31 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Predeal Sărari- 22 de posturi existentese desființează 7 posturi
- Provița de Jos – 26 de posturi existente, se desființează 6 posturi
- Puchenii Mari: 55 posturi existente, se desființează 13 posturi
- Râfov: 41 posturi existente, se desființează 11 posturi
- Salcia – 20 de posturi existente, se desființează 6 posturi
- Sălciile 22 de posturi existente, se desființează 7 posturi
- Sângeru – 39 de posturi existente, se desființează 6 posturi
- Scorțeni: 44 posturi existente, se desființează 10 posturi
- Secăria – 17 posturi existente, se desființează 6 posturi
- Șirna – 32 de posturi existente, se desființează 5 posturi
- Șoimari – 26 de posturi existente, se desființează 7 posturi
- Șotrile – 26 de posturi existente, se desființează 6 posturi
- Starchiojd – 33 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Ștefești – 22 de posturi existente – se desființează 7 posturi
- Surani- 22 de posturi existente, se desființează 7 posturi
- Talea – 16 posturi existente, se desființează 6 posturi
- Târgșoru Vechi: 70 posturi existente, se desființează 21 posturi
- Tătaru – 15 posturi existente, se desființează 3 posturi
- Teișani- 30 de posturi existente, se desființează 7 posturi
- Telega – 36 de posturi existente, se desființează 12 posturi
- Tinosu – 32 de posturi existente, se desființează 12 posturi
- Tomșani – 37 de posturi existente, se desființează 9 posturi
- Vadu Săpat – 21 de posturi existente, se desființează 10 posturi
- Vâlcănești – 30 de posturi existente, se desființează 8 posturi
- Valea Călugărească: 73 posturi existente, se desființează 18 posturi
- Valea Doftanei: 47 posturi existente, se desființează 14 posturi
- Vărbilău: 48 posturi existente, se desființează 17 posturi
Comune care scapă de disponibilizări
Reorganizarea administrației din Prahova duce la o reducere semnificativă a aparatului bugetar, cele mai afectate fiind comunele și municipiul Ploiești.
În același timp, cazurile izolate de deficit arată că, în anumite localități, problema nu este supradimensionarea, ci lipsa de personal. Practic, din totalul de 104 primării, doar cinci vor scăpa de disponibilizări, pe motiv că există deficit de personal.
- Dumbrăvești: deficit de 1 post
- Fulga: deficit de 1 post
- Păcureți: deficit de 2 posturi
- Plopu: deficit de 3 posturi
- Provița de Sus: deficit de 2 posturi