Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova. Aproximativ 1600 de posturi vor fi reduse din administrațiile locale. Cele mai afectate sunt primăriile din județ unde sute de angajați vor fi disponibilizați. Doar cinci primării din Prahova scapă de concedieri.

La capitolul reduceri de personal în administrația locală și județeană, Prahova este unul dintre județele cele mai afectate.

Din totalul de 6.497 de posturi vor rămâne numai 4.903 (Detalii AICI). Potrivit surselor Observatorul Prahovean, la nivelul județului dispar 1.594 de posturi din administrația locală și județeană.

Conform acelorași surse, la nivelul Consiliului Județean Prahova, dintr-un total de 847 de posturi existente, vor fi desființate 223 de posturi, în urma reorganizării.

Disponibilizări la Primăria Ploiești și Primăria Câmpina

Reduceri importante sunt prevăzute și în cele două municipii din Prahova. Astfel, din totalul de 974 de posturi existente ar urma să rămână 750 de posturi.

Primăria Câmpina este vizată și ea de reducere de personal. Din totalul de 276 de posturi ar urma să rămână 205 posturi.

Ploiești: 974 posturi existente, se desființează 224 posturi

Câmpina: 276 posturi existente, se desființează 71 posturi

Câte posturi rămân la primăriile de oraș

Și orașele din județ sunt afectate de diminuări de personal, unele dintre cele mai mari reduceri fiind înregistrate în Mizil, Băicoi și Breaza.

Azuga: 64 posturi existente, se desființează 16 posturi

Băicoi: 147 posturi existente, se desființează 38 posturi

Boldești-Scăeni: 101 posturi existente, se desființează 27 posturi

Breaza: 147 posturi existente, se desființează 37 posturi

Bușteni: 87 posturi existente, se desființează 22 posturi

Comarnic: 112 posturi existente, se desființează 32 posturi

Mizil: 148 posturi existente, se desființează 39

Plopeni: 88 posturi existente, se desființează 21

Sinaia: 110 posturi existente, se desființează 26

Slănic: 65 posturi existente, se desființează 16

Urlați: 103 posturi existente, se desființează 24

Vălenii de Munte: 129 posturi existente, se desființează 31

Primăriile de comune, lovite de disponibilizări

Cele mai numeroase ajustări apar la nivelul comunelor, unde reorganizarea vizează sute de posturi. În majoritatea cazurilor sunt reduceri, însă există și situații punctuale de deficit de personal, unde ar fi necesară suplimentarea posturilor.

Adunați: 19 posturi existente, se desființează 3 posturi

Albești-Paleologu: 40 posturi existente, se desființează 10 posturi

Aluniș: 24 posturi existente, se desființează 7 posturi

Apostolache: 23 posturi existente, se desființează 6 posturi

Ariceștii Rahtivani: 61 posturi existente, se desființează 13 posturi

Ariceștii Zeletin, 16 posturi existente, se desființează 6 posturi

Baba Ana, 38 de posturi existente, se desființează 9 posturi

Balta Doamnei, 27 de posture existente, se desființează 2 posturi

Bălțești, 30 de posture existente, se desființează 8 posturi

Bănești: 45 posturi existente, se desființează 12 posturi

Bărcănești: 51 posturi existente, se desființează 3 posturi

Bătrâni, 27 de posture existente, se desființează 9 posturi

Berceni, 47 de posture existente, se desființează 9 posturi

Bertea: 28 de posture existente, se desființează 9 posturi

Blejoi: 53 posturi existente, se desființează 9 posturi

Boldești – Grădiștea: 21 de posturi existente, se desființează 5 posturi

Brazi: 51 posturi existente, se desființează 13 posturi

Brebu: 44 de posture existente, se desființează 12 posturi

Bucov: 71 posturi existente, se desființează 19 posturi

Călugăreni: 16 posturi existente, se desființează 6 posturi

Cărbunești: 18 posturi existente, se desființează 7 posturi

Ceptura: 36 de posture existente, se desființează 8 posturi

Chiojdeanca 18 posturi existente, se desființează 7 posturi

Cerașu: 42 posturi existente, se desființează 10 posturi

Ciorani: 45 posturi existente, se desființează 12 posturi

Cocorăștii Colț: 31 de posturi existente, se desființează 9 posturi

Cocorăștii Mislii: 29 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Colceag: 31 de posturi existente , se desființează 8 posturi

Cornu: 39 de posturi existente, se desființează 12 posturi

Cosminele: 18 posturi existente, se desființează 8 posturi

Drăgănești: 40 de posturi existente, se desființează 9 posturi

Drajna: 46 posturi existente, se desființează 9 posturi

Dumbrava- 39 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Fântânele – 24 de posturi existente, se desființează 9 posturi

Filipeștii de Pădure: 62 posturi existente, se desființează 14 posturi

Filipeștii de Târg, 51 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Florești: 49 posturi existente, se desființează 16 posturi

Gherghița – 26 posturi existente, se desființează 11 posturi

Gorgota – 33 de posturi existente, se desființează 4 posturi

Gornet – 26 de posturi existente, se desființează 5 posturi

Gornet Cricov – 23 de posturi existente, se desființează 6 posturi

Gura Vadului – 26 de posturi existente, se desființează 6 posturi

Gura Vitioarei: 45 posturi existente, se desființează 18 posturi

Iordăcheanu – 34 de posturi existente, se desființează 9 posturi

Izvoarele: 46 posturi existente, se desființează 11 posturi

Jugureni – 14 posturi existente, se desființează 6 posturi

Lapoș – 17 posturi existente, se desființează 6 posturi

Lipănești 33 de posturi existente, se desființează 6 posturi

Măgurele – 37 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Măgureni – 45 de posturi existente, se desfințează 12 posturi

Măneciu: 59 posturi existente, se desființează 8 posturi

Mănești – 35 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Olari – 25 de posturi existente, se desființează 9 posturi

Păulești: 61 posturi existente, se desființează 13 posturi

Podenii Noi 36 de posturi existente, se desființează 4 posturi

Poiana Câmpina – 40 de posturi existente, se desființează 9 posturi

Poienarii Burchii – 38 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Posești – 31 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Predeal Sărari- 22 de posturi existentese desființează 7 posturi

Provița de Jos – 26 de posturi existente, se desființează 6 posturi

Puchenii Mari: 55 posturi existente, se desființează 13 posturi

Râfov: 41 posturi existente, se desființează 11 posturi

Salcia – 20 de posturi existente, se desființează 6 posturi

Sălciile 22 de posturi existente, se desființează 7 posturi

Sângeru – 39 de posturi existente, se desființează 6 posturi

Scorțeni: 44 posturi existente, se desființează 10 posturi

Secăria – 17 posturi existente, se desființează 6 posturi

Șirna – 32 de posturi existente, se desființează 5 posturi

Șoimari – 26 de posturi existente, se desființează 7 posturi

Șotrile – 26 de posturi existente, se desființează 6 posturi

Starchiojd – 33 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Ștefești – 22 de posturi existente – se desființează 7 posturi

Surani- 22 de posturi existente, se desființează 7 posturi

Talea – 16 posturi existente, se desființează 6 posturi

Târgșoru Vechi: 70 posturi existente, se desființează 21 posturi

Tătaru – 15 posturi existente, se desființează 3 posturi

Teișani- 30 de posturi existente, se desființează 7 posturi

Telega – 36 de posturi existente, se desființează 12 posturi

Tinosu – 32 de posturi existente, se desființează 12 posturi

Tomșani – 37 de posturi existente, se desființează 9 posturi

Vadu Săpat – 21 de posturi existente, se desființează 10 posturi

Vâlcănești – 30 de posturi existente, se desființează 8 posturi

Valea Călugărească: 73 posturi existente, se desființează 18 posturi

Valea Doftanei: 47 posturi existente, se desființează 14 posturi

Vărbilău: 48 posturi existente, se desființează 17 posturi

Comune care scapă de disponibilizări

Reorganizarea administrației din Prahova duce la o reducere semnificativă a aparatului bugetar, cele mai afectate fiind comunele și municipiul Ploiești.

În același timp, cazurile izolate de deficit arată că, în anumite localități, problema nu este supradimensionarea, ci lipsa de personal. Practic, din totalul de 104 primării, doar cinci vor scăpa de disponibilizări, pe motiv că există deficit de personal.