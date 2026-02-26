Câți angajați vor fi concediați la Primăria Ploiești

Pachetul de măsuri privind reforma în administrație va produce efecte și în administrația locală din Ploiești. Aproximativ 120 de angajați ar urma să fie disponibilizați.

La nivelul administrației locale din Ploiești, impactul reformei în administrație (Detalii AICI) ar putea viza 30% din totalul posturilor, atât ocupate, cât și vacante.

Potrivit primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, estimările actuale vizează „desființarea a aproape 200 de posturi, dintre care puțin sub 120 sunt ocupate”.

„Am avut o primă ședință și am rugat colegii din servicii să întocmească rezumate pentru a vedea toate consecințele”, a susținut, ieri, edilul Ploieștiului.

Ce instituții ar putea fi vizate de disponibilizări

Conform primului draft analizat anul trecut, măsura ar viza Primăria, Serviciul Public Finanțe Locale, Poliția Locală, Clubul Sportiv Municipal (CSM), Parcul Memorial „Constantin Stere”, Parcul Municipal Vest și Serviciul de Evidență a Populației.

La acea dată, analiza nu a inclus ASSC, Filarmonica „Paul Constantinescu” și Teatrul „Toma Caragiu”.

Ce prevede reforma în administrație

Potrivit actului normativ aprobat de Guvern, reducerea posturilor este de 30%, însă aceasta nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate.

„Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/consiliului județean, precum și a instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se va realiza cel târziu până la data de 1 iulie 2026”, a anunțat marți Guvernul (detalii AICI).

VIDEO Primarul Ploieștiului, Mihai POlițeanu, despre disponibilizări

