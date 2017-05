Cum va arată ”mega-moscheea” din București. Proiectul a fost făcut public

Proiectul Marii Moschei ce va fi construita la Bucuresti a fost postat pe site-ul autoritatii afacerilor religioase din Turcia, transmite hotnews.ro



Moscheea se va construi in centrul Bucurestiului si va avea o capacitate de 1.500 de locuri. scrie fundatia turca Diyanet, care adauga ca aceasta inca este in faza de proiectare.

Moscheea si complexul care o inconjoara vor fi alcatuite din: salon multifunctional, biblioteca, sali de conferinte, cantina, locuinte de serviciu, camere pentru oaspeti, local pentru tineri si centru fitness.

Se preconizeaza ca proiectul va fi finalizat in 2017 finalizat si constructia va incepe tot anul acesta.

