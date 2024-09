Mai nou ploile de toamnă se numesc cicloni. A trecut Ashley. Cine urmează?

Duminică 29 septembrie 2024. Știri panicarde la TV: Ciclonul Ashley peste toată România! Prahova sub cod portocaliu de vijelie! Mobilizare ISU! Toată lumea în alertă!

Numai termenul de „ciclon” și a fost suficient să stârnească panica. Potrivit definiției, ciclonul este o „furtună puternică, cu deplasarea aerului în vârtejuri, însoțită de ploi torențiale și de descărcări electrice, specifică regiunilor tropicale”. Aoleeeeuuu!! Săriți! Murim! Vine ciclonul la Ploieeeești!

Pe grupul de lucru, în urma mobilizării autorităților, a urmat mobilizarea noastră, a redacției: „Măi, ăștia spun că o să fie haos. Să fim atenți, diseară e posibil să avem inundații și în Ploiești! Să ne mobilizăm și să îl ajutăm pe cel care este de serviciu!”

Iese copilul cel mare afară: „Aoleu, mamă, unde pleci?!?! O să vină haosul! Nu o să te poți întoarce acasă! O să-ți cadă un copac în cap! Stai cuminte acasă!”. Nu m-a ascultat. „Nu o să se întâmple nimic. Tu nu te-ai uitat pe BBC? La noi, în Ploiești, plouă și atât! Doar e toamnă. Ce să fac? Să nu mai ies din casă toamna?”. Și a plecat. Măcar și-a luat geaca de ploaie și ghetele anti-bălți…

Și lasă tot, și vizite planificate, și filme pe Netflix așa, de duminică seară, oprește focul la ciorbă, oprește cuptorul și… stai lângă laptop și așteaptă. Ce? Să vină ciclonul. Și dă drumul la TV, pe știri. A venit ciclonul. Unde? Nu la noi, asta era clar. Am deschis geamul. Ploua. Wow… plouă toamna! Asta da știre!

La televiziunile de știri, reporteri în ploaie încercau să transmită faptul că, cel puțin în București e haos! Unde naiba haos? Erau niște imagini cu un tramvai și era apă sub el. În acest timp, pietonii traversau prin fața lui, pe la trecere, și… minune! Acolo, pe trecere, nu era nicio baltă! Deși subtitrarea respectivei televiziuni acoperea „inteligent” zona fără bălți, se putea observa ușurința cu care oamenii traversau. Patetic!

Acela a fost momentul când am decis să dau drumul din nou la ciorba de pe foc, să bag friptura în cuptor și, mai ales, să schimb naibii canalul de știri „panicarde” cu Eurosport, pentru finala de snooker a Openului Britanic, dintre Mark Selby și John Higgins.

Copilul a venit acasă între timp. Între două reprize de ploaie a ajuns acasă uscat. Nu mai povestim ce teorie mi-a ținut cu privire la prognoza meteo, site-uri de încredere și panica inexplicabilă a autorităților pe motiv că… plouă toamna. Și puteam să-i zic ceva? Doar și eu am picat în plasă. Măcar am puterea să recunosc faptul că, cel puțin pentru o perioadă (scurtă) chiar am așteptat să vină… ciclonul la Ploiești.

Ce am învățat din asta?

Site-urile meteo, pe care le folosesc de ani de zile, sunt de încredere chiar dacă nu sunt locale!

Noi, ca redacție, ne mobilizăm chiar și în weekend, deci suntem un colectiv închegat, colegi buni și „de nădejde”! 😉

În căutarea de senzațional, canalele de știri naționale denaturează adevărul și nu poți avea încredere în ele nici cât negru sub unghie. Dacă nu e haosul preconizat, fac ei în așa fel încât să arate măcar a haos. Și asta nu este prima dată când am observat această practică…

Autoritățile locale s-au mobilizat, au dat comunicate, s-au pregătit, au „informat populația” pentru… o ploaie de toamnă. Mă întreb la iarnă, dacă dă vreun fulg (Doamne ajută!), o să ne pună să stăm în case? Vor închide școlile? Aoleu, „urgia albă”, nu ieșiți pe stradă! Ninge iarna!

Ar fi de râs dacă nu e de plâns. Și este… Toamna plouă. Este normal, este firesc, este bine pentru pământ! Bălți sunt de când mă știu. Toamna aveam cizme de cauciuc obligatoriu. Copiii mei nu au pentru că, după ce le-am luat doi ani la rând și au stat degeaba în dulap și le-au rămas mici, am renunțat la această cheltuială inutilă.

De ce am ajuns în această fază noi, ca națiune? Greu de spus! Un merit mare îl au și televiziunile de știri care, în lipsă de subiecte, mai ales în weekend, când nu se întâmplă mai nimic, fac din orice o „senzație”!

Concluzia? Am trecut cu bine de prima ploaie serioasă de toamnă la Ploiești. Acum o aștept pe următoarea că cică… mai urmează. Asta s-a numit „ciclonul Ashley”. Oare ce nume va avea următoarea? 😊