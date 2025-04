Dr. Vâjeu: Sistemul de sănătate din Franța versus România

Doctorul Ciprian Vâjeu, medic ortoped specializat în chirurgia coloanei vertebrale și președintele Societății Franco-Române de chirurgie vertebrală a explicat, pentru Observatorul Prahovean, care sunt diferențele majore între sistemul de sănătate din Franța și cel din România. Reputatul chirurg este de părere că cele mai multe probleme ale sistemului de sănătate românesc decurg din legea care permite medicilor să activeze atât la stat cât și în privat.

Publicăm integral opinia sa, așa cum ne-a fost transmisă

„Sistemul de sănătate francez se împarte în două mari categorii: Sistemul de stat, spitatele gestionate în mod unic de Ministerul Sănătății (așa cum ar fi normal și în Romania) și clinicile private. Toți medicii din cele două sisteme sunt subordonați casei de sănătate.

Medicul din spitalul de stat este considerat funcționar public și are un contract cu spitalul pe o durată nelimitată. Acest contract stipulează activitatea, orele de lucru, salariul, concediile. Durata de lucru este de 38 de ore pe săptămână, iar după o gardă de noapte are dreptul la un repaus compensator. Cu cât contractul lor este mai prost redactat cu atât apar aceste probleme (cu gărzile de exemplu).

Funcționarul de stat (medicul) nu are dreptul să lucreze nici la alt spital și nici în mediul privat. El este plătit cu un salariu negociabil în funcție de obiective și de volumul de activitate. În Romania, salariile sunt identice pentru cel care opereaza 300 de intervenții pe an, ca și pentru cel care nu face decât 50 de intervenții pe an.

Medicul din sistemul privat are un contract cu clinica strict, fără a putea exersa în altă parte și nicidecum la stat. El este plătit la activitate, adică fiecare act are o anumita valoare monetară.

Gărzile în sistemul de stat sunt parte intergantă din activitatea cotidiană. Câteva specialități sunt obligate la gardă în spital: anestezie, obstetrică, cardiologie. Cea mai mare parte a specialităților fac cea ce se cheamă „astreinte”, adică gardă la domiciliu.

Medicul din sistemul privat face 100% gardă la domiciliu și este chemat de urgentist numai dacă este nevoie.

Este adevărat că și aici (în Franța – n.r.) spitalele de stat întâmpină dificultăți în a acoperi gărzile. Diferența este că gărzile (la spital sau la domiciliu) sunt atât de bine plătite, că multi medici (tineri), fără să se angajeze la stat, fac aceste gărzi pentru bani și sunt foarte mulțumiți.

Internii (rezidenții) din al treilea an de specialitate, fac și ei gărzi plătite și rezolvă o mare parte din această penurie.

Problema în România vine de la lipsa unui contract solid și detaliat între medici și direcția spitalului și, în același timp, din plata „mizerabilă” a gărzilor”, spune medicul Vâjeu.

Doctorul Ciprian Vâjeu este: