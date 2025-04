Cum era să-mi ratez vacanța din cauza unui șofer de Uber

Știi cum e să îți strici o întreagă vacanță din cauza unui șofer de Uber? Luni, a doua zi de Paști și prima zi de concediu, era să se transforme într-un fiasco. De ce? Din cauza Uber, care nu știe să comunice clar.

- Publicitate -

Recunosc, am folosit sporadic Uber, preferând Bolt, dar luni aveam nevoie de Uber. De ce? Pentru că eram patru persoane care aveau nevoie să ajungă de la pacarea Park4Fly Otopeni la Aeroportul Băneasa, pentru a lua avionul.

Pe aplicație scrie „4 persoane”, la Bolt scrie „3 persoane”

…acesta a fost motivul pentru care am ales Uber. Și eram într-o semiîntârziere… De ce? Pentru că șoferul de la Uber care a acceptat comanda noastră a dat ca timp 16 minute pànă să ne preia. Am socotit însă că eram „în grafic”. Și da, am fi ajuns fără emoții dacă totul ar fi mers cum trebuia…

Daaar, Uber scrie una și face alta. Mai exact, după mai mult de 16 minute, apare mașina (o Toyota Auris, deci nu vreun Aygo, Spark sau ceva mic) iar șoferul, de la geam ne ia direct: „Sunteți patru persoane??? A, nuuu!! Eu nu iau decât trei!”.

Administrație Blocaj în urbanism la nivelul Ploieștiului Documentațiile de urbanism depuse la nivelul Ploieștiului riscă să își piardă valabilitatea pe motiv că nici până la această dată nu a fost aprobată...

- Publicitate -

Am rămas blocați. În zadar am încercat să îi spunem că scria „4 persoane”… Ne-a aruncat un „trebuia să faceți comandă pentru XL”, ne-a anulat comanda, s-a întors și a plecat.

Atâta indiferență nu am pomenit niciodată!!! Degeaba i-am spus că avem un avion de prins și nu avem timp. Degeaba i-am spus că scrie „4 persoane”. Impasibil, șoferul a plecat așa cum venise…

Park4Fly și Bolt ne-au salvat concediul

Ca să vă faceți o idee, zborul nostru de luni era doar o etapă. Marți aveam un alt zbor către destinația concediului nostru. Practic, acest zbor pierdut angrena pierderea și a celuilalt zbor, a cazărilor și, implicit, a întregului concediu. De ce? Pentru că un șofer de Uber a refuzat să ia patru persoane într-o mașină suficient de încăpătoare.

Să ne înțelegem… Niciunul din cei patru membri ai găștii nu e supraponderal sau cu o înălțime amețitoare. Deci pentru ce să comand XL dacă pe aplicație scrie clar „4 persoane”??? Dar să revenim…

- Publicitate -

Salvarea a venit de la șoferii de la Park4Fly. „Vă ducem la Otopeni și luați de acolo un Bolt sau ceva. Acolo sunt mulți, vin mai repede”. Zis și făcut. Ne-au dus la Otopeni – plecări, de unde am făcut comandă la Bolt, unde scria clar: „3 persoane”.

După confirmarea cursei de către șofer, am sunat și am explicat situația: „Suntem patru persoane, dimensiuni medii, fără bagaje mari. Trebuie să ajungem să prindem avionul de pe Băneasa. Ne luați?” „Bineînțeles!”, a venit răspunsul celui în dreptul căruia scria „3 persoane”. Șofer de Bolt!!!

După ceva emoții am ajuns cu bine, la timp, pe Aeroportul Băneasa, pentru zborul nostru.

Dacă stăteam în baza Uber, ratam zborul și, implicit, tot concediul!

- Publicitate -

Opinii Voxpublica Cum, se poate și la Ploiești? Primăria Ploiești anunță începerea unei acțiuni importante pentru siguranța circulației auto: refacerea marcajelor rutiere. Potrivit unui comunicat al Primăriei Ploiești, începând de azi-noapte au început...

Acesta este motivul pentru care, de luni, 21 aprilie 2025, Uber nu mai există pentru mine.

Nu a fost prima experiență urâtă cu ei… de obicei a fost legat de timpii foarte mari de așteptare. Dar întàmplarea povestită a pus capac.

Refuzați de o mașină de „4 persoane” la Uber, am fost salvați de o mașină de „3 persoane” la Bolt. Cum e asta??? Personal, a fost ultima încercare cu Uber. Rămân fidelă Bolt pentru că, dincolo de timpii de așteptare mult mai mici, la Bolt mai ai parte și de oameni, atunci când ai nevoie să fie OAMENI.