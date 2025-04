Mârlănia unor oameni în costum

Cum exprimarea pe rețelele de socializare este (încă) liberă, citesc tot felul de năzbâtii legate de candidatura Elenei Lasconi.

În studiourile televiziunilor, maeștri ai interpretării politice analizează fazele cazului Lasconi minut cu minut, ca la fotbal. Corifeii USR ies pe la diverse posturi TV și cântă același cântecel privind situația, semn evident că au repetat cu hărnicie textul. Nu de alta, dar când totul sună prea bine în cor, începe să miroasă a regie.

Poziția lor este nemțească, așa cum știe domnul Fritz. Inițial au crezut în partid, însă, după ceva timp, au hotărât că au un candidat fără șanse și nu are rost să mai cheltuiască banii degeaba. Pericolul afirmat era acela că doamna Lasconi nu ar atinge pragul electoral care i-ar permite restituirea cheltuielilor de campanie și partidul ar rămâne cu găurica în buget. Într-un partid în care cifrele bat loialitatea, matematica electorală bate orice principiu.

Însă, în spatele acestor poziții publice, sunt alte chestiuni care merită analizate.

Cei de la USR nu vor să recunoască că au fost neinspirați când au stabilit candidatura președintei Lasconi. Dar, dacă au făcut-o, au făcut-o în Congres și așa rămâne !

Candidatura a fost înregistrată la B.E.C. sub susținerea USR. Termenele de contestare ale candidaturii sale, indiferent de cine este nemulțumit, sunt clare în lege. Fereastra de timp în care se puteau face modificările s-a închis. Pe veci, for ever! Să faci schimbarea după aceste termene este ca și cum te-ai duce să îți schimbi biletul de loto după ce a avut loc extragerea, fiindcă ai văzut că nu au ieșit numerele tale!

Iar referitor la blocarea finanțării candidatei… eu, asemenea tâmpenie nu am mai auzit ! Femeia este președinte de partid, are drept stabilit legal de semnătură pe bani, nu a fost un congres să-i interzică asta.

Faptul că niște băieți (dintre care unii au serioase studii de drept: Dumitriu, Stelian Ion etc.) au stabilit altfel, sună nu numai urât, dar și strâmb!

Atât de strâmb că poate fi un mare caz penal datorită faptului că se interzice, în mod practic, exercițiul dreptului de a fi ales. Asta pentru că știm că, fără bani, nu se poate face campanie. Totul este pe bani.

În toată această agitație, Nicușor Dan pare să fi ales prudența. Cunoscând bine fragilitatea echilibrelor interne din USR, a preferat să nu alimenteze tensiunile și să rămână concentrat pe propria campanie.

Însă nu cred că va lua mai multe voturi de la USR. Ce este al Elenei Lasconi, e pus deoparte. Cei 4–6% ai președintei nu vor merge la Nicușor. Parte nu vor vota, parte se vor duce spre alt candidat al dreptei. Asta, în mod clar, în spirit de frondă față de conducerea USR care, pentru a salva situatia, are mult de lucru si trebuie sa o faca repede.

Supărată, candidata USR – pentru că asta va rămâne pe buletinul de vot – amenință public puciștii cu un proces. Adică, ne vedem la tribunal. Un proces care va dura ani și care nu va avea nicio finalitate practică. Cam în același spirit cu scrisoarea trimisă de doamna Lasconi președintelui Trump, după anularea alegerilor.

Îți vine să te iei la palme și să te gândești că țara asta e urmărită de un mare blestem. Toată lumea, indiferent că a făcut parte sau nu din sistem, sau că azi este parte a sistemului, se luptă cu același balaur – adică sistemul însuși.

România 2025! Este necesară schimbarea calitativă a politicului, inclusiv Simion & co., și alte găști care, sub diferite denumiri sau alianțe, s-au așezat la putere si promoveaza aceleasi persoane, crezând că asta este dat pentru o veșnicie.

Cred că, vrem – nu vrem, și cel mai puțin informat cetățean înțelege asta!

P.S. Nu sunt fan Elena Lasconi. Îi mulțumesc că mi-a oferit o variantă de vot în alegerile anterioare, unde am și votat-o. Acum, nu îmi mai păstrez opțiunea. Este alegerea mea si cred ca azi, un vot pentru Lasconi nu mai este un vot util. Dar asta nu scuză mârlănia celor intamplate – nici dacă este făcută de bărbați educati, imbracati la costum si la mana cu ceasuri medii ca preț !