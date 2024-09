Cum mi-am luat ”țeapă” cu o mini-vacanță în Delta Dunării. Păcat de natura superbă…

Săptămâna trecută am avut proasta inspirație să-mi închei vacanța de vară cu o ”ieșire” de trei zile în Delta Dunării. La final, când am socotit câți bani am cheltuit, am realizat că puteam să vizitez cu o sumă apropiată o capitală europeană dacă îmi luam din timp biletele de avion.

- Publicitate -

În urmă cu câteva luni, am rezervat două nopți cu demipensiune la o unitate de cazare din Delta Dunării. Fiind trei adulți, deh copilul a crescut 🙂 prețul pachetului a fost de 2000 de lei. Deși mi s-a părut mult, eram pregătit sufletește că Delta e foarte scumpă dacă nu mergi la cort.

Am lăsat mașina într-o parcare improvizată la Murighiol (15 lei/zi) și am așteptat transferul la pensiunea aflată pe canalul Uzlina.

Călătoria cu barca, aproximativ 15 minute, a costat 60 de lei de persoană (dus/întors).

- Publicitate -

Am ajuns la Egreta by Hoxton, unde, după ce ni s-a predat camera (condiții decente de cazare) am avut parte de prima ”surpriză”.

Administratorul pensiunii, care își petrecea timpul pescuind, ne-a anunțat că ”având în vedere că sunteți puțini turiști nu vom mai servi mesele în sistem bufet, ca să nu facem risipă, ci îi spuneți bucătarului ce vreți să vi se gătească”.

În timp ce consultam meniul, un adolescent pe post de chelner ne-a spus că nu putem comanda ce e în meniu.

- Publicitate -

”Bucătarul mai are două cefe de porc, niște pulpe de pui și vă poate face cartofi” ne-a spus tânărul.

Până la urmă am negociat să ne fie gătit și niște pește că doar d-aia am bătut drumul până în Deltă!

Evident, băutura nu era inclusă, iar un litru de apă era de două ori mai scump decât unul de benzină.

- Publicitate -

Realizând că suntem ”prizonieri” în curtea pensiunii, am cerut informații cu privire la posibilitatea unei excursii cu barca.

A doua zi dimineață, a tras la ponton o barcă, iar pentru 200 de lei de persoană, un localnic ne-a promis o excursie de câteva ore în Deltă, până la Sfântul Gheorghe.

Plimbarea pe canale și pe lacurile Deltei, unde am putut admira păsările și nuferii, a fost singura experiență faină a acestei ieșiri.

- Publicitate -

Odată ajunși pe plaja de la Sfântul Gheoirghe, barcagiul ne-a lăsat la dispoziție două ore, timp în care ar fi trebuit să ne bucurăm de natură.

Din cauza vântului puternic, marea era foarte agitată și tulbure, astfel încât am preferat să ne hidratăm la o terasă recomandată de barcagiu, ”unde trebuie musai să încercați calcan pe plită, specialitatea casei”.

Ne-a pierit pofta când am văzut prețul 97 de lei/porția, dar mai ales cum era gătit: pe o plită arsă, unde un puști turna uleiul cu bidonul…

- Publicitate -

M-am riscat la două porții de chefal (60 de lei/jumătate de pește) și una de hamsii prăjite (35 de lei) calitatea preparatelor fiind invers proporțională cu timpul mare de așteptare la coadă.

Ne-am întors la pensiune, unde bucătarul ne-a pregătit o plachie de crap și pui cu cartofi prăjiți și ne-a ”răsfățat” cu papanași.

După o luptă aprigă cu țânțarii, ne-am băgat la somn pentru că urma lungul drum spre casă.

- Publicitate -

Ne-am trezit pe o vreme ploioasă și rece, de toamnă autentică și, după un mic dejun servit pe repede înainte, am plecat spre casă.

”Distracția”, dacă o pot numi așa, m-a costat scump:

2000 de lei cazarea și așa zisa demipensiune,

30 de lei parcarea,

180 de lei transferul cu barca,

800 de lei excursia la Sfântul Gheorghe (600 barca, 15 lei taxa de vizitare și restul prânzul),

250 de lei consumația la barul pensiunii.

Dacă mai adăug un ”plin” de motorină de 400 de lei și taxa de pod de la Giurgeni (22 de lei) ajung la suma de 3650 de lei, echivalentul a peste 700 de euro, pentru această ”ieșire” în Delta Dunării pe care o consider ratată prin prisma raportului calitate/preț.

Cu banii ăștia sigur vizitam o capitală europeană într-un city break memorabil.