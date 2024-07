Mi-e rușine că Șoșoacă reprezintă România în Parlamentul European! Celor care au votat-o nu le este?

În urma rezultatului alegerilor europarlamentare din data de 9 iunie 2024, mascota denumită „Diana Șoșoacă” a intrat în Parlamentul European. Când am auzit, inițial, am crezut că e o glumă proastă. Din păcate era purul adevăr. Individa chiar a fost aleasă, probabil de niște indivizi asemeni ei, să reprezinte România în parlamentul European.

- Publicitate -

Zile întregi după alegeri am citit opinii și analize legate de ceea ce va face și care va fi comportamentul Dianei Șoșoacă în Parlamentul European. Sincer, speram să-i dea Dumnezeu mintea cea de pe urmă și să-și revizuiască atitudinea. Speram ca psihologii care susțineau că nu va face circul pe care îl făcea în Parlamentul României să îl repete și la Strasbourg. Și cu speranța am rămas…

Nu că face circ, face mai rău decât făcea atunci când era în România. Știți, măcar când era la noi, era nebuna noastră și o luam ca atare, nu aveau europenii de-a face cu comportamentul ei, nu ne știa „nici vântul, nici pământul”, cum se spune.

Prima săptămână a Dianei Șoșoacă în Parlamentul European a fost doar un intro a ceea ce urmează.

- Publicitate -

Presa străină a descris atitudinea individei în Parlamentul European. „La fel ca în Parlamentul României, aici se întâlnesc dracii”, a spus Șoșoacă reporterilor. „Voi aduce un preot pentru a sfinți birourile și oriunde mai pot. Este dreptul meu la religie, la exprimarea credinței mele religioase”, a mai spus ea.

Citește și: Șoșoacă a făcut circ în Parlamentul European

Extremista Diana Șoșoacă, care a purtat un costum popular tradițional românesc în prima sa zi în Parlament, a adăugat că a adus în clădire smirnă, o rășină parfumată și „icoana Sfintei Parascheva”, a relatat presa italiană. „Imediat, atitudinea tuturor s-a schimbat”, a spus ea.

Joi, 18 iulie 2024, Diana Șoșoacă a fost evacuată din plenul Parlamentului European, după ce președinta, Roberta Metsola a cerut ca europarlamentara SOS România să părăsească plenul din cauza circului pe care aceasta l-a făcut. Și lucrurile, la cum se prezintă individa, nu se vor opri aici.

- Publicitate -

Cine a trimis-o pe Șoșoacă în Parlamentul European nu s-a gândit că asemenea specimene ne fac de râs?!?! Cel mai probabil că nu deoarece sunt oameni după chipul și asemănarea ei.

Citește și: Diana Șoșoacă riscă sancțiuni serioase după scandalul din Parlamentul European

Mi-e rușine, jur! Când am văzut imaginile cu Șoșoacă, când am văzut-o cum se manifestă, m-am gândit cu groază ce gândesc străinii despre noi, românii, cei care am trimis-o pe ea, acolo, să ne reprezinte. Și am simțit că mă ia amețeala!

Nu Ucraina! Nu LGBT… astea sunt principiile Dianei Șoșoacă și mi-e atât de groază că europenii vor crede că toți suntem la fel.

- Publicitate -

Este democrație, există libertatea ca fiecare să gândească ce vrea, dar modul de manifestare trebuie să se pătreze în limitele decenței și a bunului simț… pe care Diana Șoșoacă nu le are, evident.

Sper din suflet să se ia măsuri drastice împotriva ei, sper din suflet să i se revoce mandatul și să nu mai fim puți în situația de a ne fi rușine că suntem români și că suntem reprezentați de astfel de „specimene” la nivel european. Sper!