Ploieșteni, nu așteptați 1 septembrie pentru că nu veți avea atunci apă caldă! Cazanul ”vieții” nu a mai fost reparat

Mulți dintre cititorii Observatorului Prahovean așteaptă data de 1 septembrie pentru ca la robinete să curgă, din nou, apă caldă. Acest lucru nu se va întâmpla pentru că reparația unui cazan de producere a energiei termice, motivul invocat de Termoficare Prahova pentru sistarea apei calde, nu s-a mai efectuat.

Mai știți ceva de apa caldă din Ploiești? Se dă drumul la apă caldă la 1 septembrie? Vom avea căldură la iarnă? sunt doar câteva dintre mesajele pe care ni le trimit, aproape zilnic, ploieștenii din apartamentele racordate la sistemul public de termoficare.

Termenul de 1 septembrie a apărut pe afișele lipite de operatorul Termoficare Prahova la scările blocurilor la sfârșitul lunii iulie, când anunța întreruperea furnizării apei calde.

În anunțul respectiv se menționa că de la 1 august se fac reperații care vor dura o lună de zile pentru ca ploieștenii să aibă apă caldă și mai ales căldură la iarnă.

Anunțul operatorului a declanșat o criză uriașă și un război politic între primarul Volosevici și președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, soldat cu rezilierea contractului operatorului Termoficare Prahova.

Mai mult, ADI Termo Prahova i-a solicita operatorului să sisteze orice lucrări efectuate la cazanul respectiv, lucru care s-a și întâmplat.

Contactat astăzi de Observatorul Prahovean, Mihai Savin, directorul Termo Prahova a declarat:

”Noi am respectat solicitarea ADI Termo Prahova și am sistat lucrările de reparație. Am readus cazanul la forma inițială și am solicitat autorităților să vină și să-l pună în funcțiune, pe răspunderea lor. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Noi nu putem risca securitatea angajaților și nici siguranța sistemului pe timp de iarnă. Dacă ne lăsau să reparăm cazanul, acum lucrările se apropiau de final și puteam relua furnizarea serviciului”

Așadar, dragi ploieșteni care vă spălați de aproape trei săptămâni la lighean, nu așteptați data de 1 septembrie pentru a avea, din nou, apă caldă la robinet. Acest lucru nu se va întâmpla.

Cât îi privește pe consilierii locali și durerea lor în cot, mulți dintre ei locuind la casă și având centrale termice, las și eu mai jos promisiunea consilierului PNL Gheorghe Sârbu făcută pe 10 august: ”O luăm pas cu pas, cu primarul Ploieștiului, și ploieștenii vor avea în cel mai scurt timp apă caldă”.

Îmi permit să-l întreb și public: Domnule consilier PNL, Gheorghe Sârbu, ce înseamnă ”în cel mai scurt timp” la dvs?