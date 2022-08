Rămași fără apă caldă, ploieștenii nu se pot debranșa pentru a-și monta centrale termice! Care este motivul

Mulți dintre ploieștenii care locuiesc în cele peste 55.000 de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare au luat în calcul varianta debranșării după ce au rămas fără apă caldă de la 1 august. Cei care au început acest demers trebuie să știe că operatorul actual, al cărui contract a și fost reziliat, nu le va aproba solicitarea.

De la 1 august, 130.000 de ploieșteni au rămas fără apă caldă. Este vorba de locatarii din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare. Mulți dintre aceștia iau în calcul debranșarea de la sistem și montarea unor centrale termice de apartament. Din păcate pentru ei, cel puțin în această perioadă, nu vor primi avizul din partea operatorului Termoficare Prahova.

”Noi nu putem să dăm curs cererilor de debranșare pentru că am putea fi acuzați că sabotăm sistemul centralizat, după ce contractul a fost reziliat unilateral” a declarat pentru Observatorul Prahovean, Mihai Savin, directorul Termoficare Prahova.

Pentru a nu mai fi dependenți de apa caldă și căldura furnizată în sistem centralizat, ploieștenii trebuie să îndeplinească numeroase condiții care înseamnă obținerea de documente, timp și bani.

Lista documentelor necesare debranșării:

• Solicitare scrisa din partea Asociatiei de Proprietari pentru emiterea referatului tehnic de specialitate si efectuarea debransarii semnata de reprezentantii legali ( administrator si presedinte)

• Autorizatia de construire in original, eliberata de autoritatile locale;

• Acordul Asociatiei de Proprietari exprimat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari prin care se aproba cererea de debransare a consumatorului;

• Acordul vecinilor atat pe orizontala cat si pe verticala. Acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransării asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate;

• Dovada ca nu inregistreaza restante la plata serviciilor de furnizare a agentului termic (adeverinta emisa de catre Asociatia de Proprietari).

• Acordul scris proprietarului privind accesul in locuinta pentru executarea lucrarilor de catre personalul operatorului

• Documentaţia tehnică (inclusiv proiectul tehnic) elaborata pentru lucrarea solicitată, intocmita in conformitate cu prevederile legale ;

Proiectul tehnic intocmit de un proiectant autorizat in instalatii termice va contine in mod obligatoriu cel putin urmatoarele:

– Documentaţia tehnică de modificare a instalaţiilor de termoficare interioară (piese scrise şi desenate) şi calculul de echilibrare al coloanelor de încălzire pentru imobilul in cauza;

-Evaluarea tuturor efectelor produse de deconectarea/debransarea de la sistemul centralizat de termoficare;

-Evaluarea diminuării necesarului de căldură prin deconectarea/debransarea de la sistemul centralizat de încălzire si a impactului acesteia;

– Dacă este afectata semnificativ indicatia contoarelor existente, ca urmare a deconectarii/debransarii de la sistemul centralizat de termoficare sau este necesară înlocuirea acestora;

– Memorii tehnice pe specialitati, breviar de calcul, antemasuratori, planuri, scheme s.a. ;

– Proiectul întocmit va fi avizat si stampilat de către un verificator atestat de MLPTL.

Reamintim că, în urmă cu mai mulți ani, un ploieștean a reușit să se debranșeze de la sistemul de termoficare chiar dacă a primit aviz negatov de la operatorul de la acea vreme.

El a făcut o sesizare la OPC, iar instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să aprobe debranșarea.