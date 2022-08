Un ploieștean a reușit să se debranșeze de la sistemul de termoficare făcând sesizare la OPC. Instanța i-a dat dreptate

Deși există o hotărâre de consiliu local care face aproape imposibilă debranșarea (detalii aici: Cum te poți debranșa de la sistemul de termoficare din Ploiești ca să-ți montezi centrală de apartament) un cititor ne-a relatat cum a reușit să-și monteze o centrală de apartament în ciuda avizului negativ pe care l-a primit, inițial, de la fostul operator Dalkia.

”Să știți că acea hotărâre de consiliu local prin care se interzice debranșarea nu poate fi mai puternică decât o lege. Eu am făcut sesizare la OPC după ce Dalkia s-a opus debranșării și, în cele din urmă, am reușit să montez centrala de apartament, astfel încât să nu mai am emoții cu privire la apa caldă sau căldura” ne-a transmis Nicolae Borcea.