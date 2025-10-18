Primăria Blejoi, apel pentru depozitarea corectă a deșeurilor reciclabile

Primăria comunei Blejoi atrage atenția că insula ecologică din zona cartierului Albert este folosită în mod abuziv, pentru depozitarea ilegală a deșeurilor menajere și a celor provenite din construcții sau renovări.

”Acest spațiu a fost amenajat exclusiv pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, însă, din cauza nerespectării regulilor, zona a devenit un punct necontrolat de depozitare, afectând mediul și aspectul cartierului. În cazul în care situația va continua, insula ecologică va fi desființată începând cu data de 1 ianuarie 2026” este mesajul Primăriei Blejoi.

Autoritățile locale au făcut acem apel la spiritul civic al locuitorilor și la respectarea regulilor de mediu, pentru a păstra comuna Blejoi curată.