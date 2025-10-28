Prestație solidă a CS alPHa în fața CSM Roman. Scor 27–32

Sala Sporturilor din Ploiești a fost duminică scena unui meci spectaculos din Divizia A la handbal feminin, în care CS alPHa Prahova a oferit o replică curajoasă puternicei formații CSM Roman. Scorul final, 27–32 (18–21), reflectă doar parțial intensitatea și calitatea jocului arătat de echipa prahoveană.

Deși începutul partidei a fost dificil, cu un 0–5 rapid pentru oaspete, jucătoarele alPHa au reușit să revină în meci, împinse de energia publicului ploieștean. La pauză, scorul era 18–21, iar în repriza secundă diferența s-a redus până la un singur gol (23–24, minutul 46). În ultimele minute, experiența echipei din Roman a făcut diferența, dar alPHa a demonstrat un nivel de joc promițător și un spirit de luptă exemplar.

„Scorul nu reflectă realitatea din teren. Fetele au arătat caracter, dorință și determinare. Am revenit de la minus cinci goluri și am jucat de la egal la egal cu o echipă puternică. Suntem pe drumul cel bun și în creștere de la meci la meci”, a declarat Cristi Roșu, antrenorul principal al CS alPHa Prahova.

Golghetera meciului, Diana Andrița, autoare a 11 goluri, a subliniat sprijinul suporterilor:

„Publicul ne-a dat energie. Am luptat până la final și am arătat că putem face față oricărui adversar. Diferența a fost făcută de experiență, nu de valoare. Suntem o echipă tânără care crește frumos.”

Marcatoare CS alPHa Prahova: Andrița 11, Coman 7, Dumitrașcu 3, Geangu 2, Dan Zamfir 2, Grigorescu 1, Popescu 1.

Deși rezultatul nu a fost favorabil, CS alPHa Prahova pleacă de la acest meci cu încredere, cu lecții importante și cu convingerea că victoriile nu sunt departe. Echipa rămâne concentrată pe obiectivul principal – consolidarea unui nucleu competitiv, bazat pe tinere jucătoare prahovene, care să reprezinte cu mândrie județul în competițiile naționale.